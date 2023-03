Malwina Smarzek zrzuciła ubrania i nie wstydziła się tego pokazać. Pojawiły się zdjęcia ostre jak brazylijskie słońce

Malwina Smarzek przez dłuższy czas była czołową zawodniczką reprezentacji Polski i ciężar zdobywania punktów spoczywał przede wszystkim na jej barkach. Ostatnio atakująca w kadrze występuje rzadziej i na razie nie wiadomo, czy Stefano Lavarini skorzysta z jej usług w najbliższym czasie. Smarzek regularnie występuje natomiast w klubie. Obecnie jest zawodniczką Osasco Sao Cristovao Saude.

Smarzek pokazała pikantne zdjęcia. Fani rozpaleni

Atakująca będzie musiała zrobić sobie jednak przerwę od gry, bo niedawno przeszła artroskopię prawego kolana, co wyklucza ją z treningów na kilka tygodni. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i Smarzek może cieszyć się urokami Brazylii. Siatkarka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i niedawno opublikowała zdjęcia w skąpym bikini. To nie pierwsze tak pikantne zdjęcia reprezentantki Polski. Pod wpisem Smarzek pojawiło się wiele komplementów. - Naprawdę uwielbiamy cię tutaj w Brazylii - brzmi jeden z wpisów. - Na pewno nie tęsknisz za europejską zimą - napisał inny użytkownik. Zdjęcia Malwiny Smarzek znajdziecie poniżej.