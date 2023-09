Mama Fornala ma specjalną prośbę do Bartosza Kurka. Musiał jej odpowiedzieć, zrobi co w jego mocy!

Porównali zarobki Wilfredo Leona i Roberta Lewandowskiego. Absolutna przepaść, aż przykro na to patrzeć

Polscy siatkarze w świetnych humorach wrócili do ojczyzny po wygraniu mistrzostw Europy. Ciężko się temu dziwić, skoro sięgnęli oni po tytuł i ich dobre nastroje można odczuć na mediach społecznościowych. Tuż po imprezie, na której triumfowali Polacy, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym razem pozują Bartosz Kurek z żoną Anną oraz Tomasz Fornal. Mama tego ostatniego zwróciła się do kapitana kadry ze specjalną prośbą, którą Kurek obiecał, że postara się zrealizować. Internauci nie mogą ukryć uśmiechu.

Mama Fornala specjalnie do Bartosza Kurka. Ma specjalną prośbę

Pod zdjęciem opublikowanym na profilu Bartosza Kurka posypała się masa gratulacji od kibiców, ale także głos od mamy Tomasza Fornala - pani Dorota Fornal. Chciałaby ona, aby Kurek przekonał jej syna do tego, aby bardziej dbał o porządek.

- Bartku, niech chociaż polubi sprzątanie - napisała pani Dorota Fornal.

Co na to ma do odpowiedzenia Bartosz Kurek? Obiecał mamie zawodnika, że porozmawia ze swoim przyjacielem z kadry, ale cudów nie jest w stanie zagwarantować!

- "Pani Doroto obiecuje, że zrobię co w mojej mocy w tym temacie, ale też nie jestem cudotwórcą - mówi kapitan polskiej kadry.