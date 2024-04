Marcin Możdżonek startował w wyborach na prezydenta Olsztyna. Mamy oficjalne wyniki

Młoda siatkarka prowadziła auto mając 1,7 promila alkoholu we krwi. Pokazała funkcjonariuszom fałszywe dokumenty

W wyborach na prezydenta Olsztyna dojdzie do drugiej tury. Po przeliczeniu wszystkich głosów, jak się okazało największe poparcie uzyskał Robert Szewczyk, kandydat Koalicji Obywatelskiej. Zebrał 32,81 proc. poparcia (20 650 głosów), wyprzedzając Czesława Jerzego Małkowskiego – 21,16 proc. (13 315). I ten duet przechodzi do drugiej tury wyborów, która odbędzie się za dwa tygodnie. To już oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej ze 100 procent komisji (104 obwody głosowania).

Były środkowy reprezentacji Polski siatkarzy 39-letni Marcin Możdżonek, startujący z Komitetu Wyborczego Wyborców Marcina Możdżonka – Lepszy Olsztyn, uzyskał 8502 głosy, co dało mu 13,51 proc. poparcia i czwarte miejsce. Możdżonek został jeszcze wyprzedzony przez przedstawiciela Komitetu Wyborczego PiS, Grzegorza Smolińskiego (9 753 głosów/15,50 proc.).

Wybory prezydenta Olsztyna

1. Robert Szewczyk – 32,81 proc. (20 650 głosów)

2. Czesław Jerzy Małkowski – 21,16 (13 315)

3. Grzegorz Smoliński –15,50 (9753)

4. Marcin Możdżonek – 13,51 (8502)

„SE” jako pierwszy informował na początku lutego 2024 r. o planach Możdżonka dotyczących wzięcia udziału w wyborach na prezydenta Olsztyna. Wcześniej o byłym siatkarzu zrobiło się głośno, gdy został wybrany prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej. Karierę sportową utytułowany zawodnik zakończył w 2020 roku.