Mistrzowie olimpijscy mocno osłabieni przed meczem z Polakami. Nasi siatkarze gotowi na start sezonu, czują się mocni

Trener Nikola Grbić zabrał na pierwszy turniej LN 2023 do Japonii głównie zmienników, chociaż poza debiutantami (Jakub Szymański, Kuba Hawryluk, Dawid Dulski, Kamil Szymura) nie zabrakło weteranów (trzydziestolatkowie Karol Kłos, Grzegorz Łomacz), czy siatkarzy ogranych już w ważnych imprezach (Mateusz Bieniek, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk).

– Wymagam od was koncentracji i precyzji w wykonywaniu wszystkich elementów. Czasami jeden błąd w prostym dograniu piłki czy wystawie decyduje o losie meczu. Perfekcyjne wykonanie tych podstawowych zagrań odróżnia najlepszych od pozostałych. Może was to denerwować, że zwracam wam na to tak często uwagę, może nie jesteście do tego przyzwyczajeni, ale taki jest mój styl pracy i będę to robił po to, abyście stawali się lepsi. Chcę, żeby w kluczowych momentach nie brakowało wam pewności wykonania serwisu, przyjęcia lub ataku, a tę pewność wypracujecie świadomie i z pełną koncentracją wykonując każde, nawet pozornie najłatwiejsze ćwiczenie – mówi podopiecznym trener Nikola Grbić, cytowany przez portal PZPS.

Francja nie posłała na pierwsze tegoroczne zawody o stawkę podstawowych graczy, ci mają odpocząć. Trzeba pamiętać, że w przeciwieństwie do Polaków, kadra francuska nie musi się martwić o kwalifikację olimpijską, bo ma ją z urzędu jako gospodarz igrzysk w Paryżu 2024. Kluczową imprezą pozostaną dla podopiecznych Andrei Gianiego mistrzostwa Europy na przełomie sierpnia i września 2023. To dlatego wielu kibiców nie pozna drużyny znad Sekwany, bo jest oparta na mało znanych graczach.

Polacy celują w komplet zwycięstw

– Francuzi zdecydowanie nie są w optymalnym zestawieniu, z pierwszej szóstki pozostał jedynie Kevin Tillie – przypomina na kanale YT związku Marcin Nowakowski, statystyk reprezentacji Polski. – Jest jednak kilku ciekawych zawodników, jak Carle, znany z drużyny z Berlina, czy młody atakujący Faure. Nie do końca wiemy czego się można po nich spodziewać, nastawiamy się więc na ciężkie starcie.

– I u nich, i u nas jest wielu młodych zawodników, ale oni są zawsze mocni, tanio skóry nie sprzedadzą. My też chcemy wygrać. Będzie to ciekawy mecz – skomentował Artur Szalpuk, przyjmujący reprezentacji Polski. – Powinniśmy się skupić na sobie i celować w wygranie wszystkich spotkań w Japonii, nie wyobrażam sobie innego podejścia mentalnego z naszej strony.

W pierwszej fazie LN Polacy rozegrają trzy turnieje po cztery spotkania każdy: w Japonii (7–11.06, rywale: Francja, Iran, Bułgaria, Serbia), w Holandii (21–25.06, Niemcy, Holandia, USA, Włochy) i na Filipinach (5–9.07, Słowenia, Brazylia, Kanada, Japonia). Po zakończeniu tej rundy w Gdańsku (19–23.07) odbędzie się turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów, w tym z urzędu gospodarza. Te zawody rozgrywane są systemem pucharowym, zaczynają się od ćwierćfinałów.