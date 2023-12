i Autor: Instagram/Sylwia Gaczorek Sylwia Gaczorek

Na widok ukochanej Tomasza Fornala aż zakręciliśmy kaloryfer. Nie do wiary, jak wygląda ciało 34-latki. Rozgrzała nas do czerwoności

Grzegorz Kuś 14:00

Tomasz Fornal jest jednym z najlepszych polskich siatkarzy, ale powody do radości ma nie tylko na parkiecie. Jakiś czas temu jego serce skradła piękna Sylwia Gaczorek. 34-latka prezentuje się zjawiskowo, a na jej widok świat wiruje. Ukochana Fornala chętnie prezentuje wdzięki, a ostatnio rozgrzała nas do czerwoności. Nie do wiary, jak wygląda ciało Gaczorek!