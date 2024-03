Nagły zwrot akcji w sprawie przyszłości Wilfredo Leona! Nieprawdopodobny scenariusz, zaskakujące doniesienia

Wielkie poruszenie po tym, co pokazała żona Bartosza Kurka. W tej obcisłej sukience widać to doskonale, fani pękają z zachwytu

Co z przyszłością Wilfredo Leona?

Koniec sezonu najważniejszych lig siatkarskich zbliża się wielkimi krokami, a co za tym idzie, powoli odsłaniane są kolejne karty, jeśli chodzi o przyszłość poszczególnych zawodników. Jednym z siatkarzy, o których wciąż mówi się najwięcej, ze względu niejasną sytuację jest m.in. Wilfredo Leon. O ile raczej przesądzone wydaje się odejście reprezentanta Polski z Perugii tego lata, o tyle wciąż nie wiemy, barw jakiego zespołu będzie on bronił w przyszłości. Do tej pory najwięcej mówiło się o ewentualnym transferze do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, jednak do gry o podpis Leona miał wkroczyć również inny klub z PlusLigi.

Niespodziewany zwroty akcji w sprawie przyszłości Wilfredo Leona

Do gry wejść bowiem miała Bogdanka Luk Lublin, która niedawno przegrała z Jastrzębskim Węglem w półfinale TAURON Pucharu Polski. - Przedstawiciele klubu z Lublina wysłali ofertę, a niedawno odbyły się pierwsze rozmowy z agentem Wilfredo Leona! W grę wchodzi sponsor indywidualny, który jest w stanie pokryć wszystkie wymagania finansowe kapitana Perugii! - napisał na platformie "X" Jakub Balcerzak, świetnie poinformowany w siatkarskich realiach. Największą przeszkodą w transferze Wilfredo Leona dla wielu klubów była pensja zawodnika biało-czerwonych, który zalicza się do grona najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie.