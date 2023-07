Ścięło nas z nóg po zobaczeniu zarobków Wilfredo Leona! To nie żart, gwiazdor reprezentacji Polski ma ogromną pensję

Martyna Łukasik o trenerze Lavarinim. Na co zwraca uwagę włoski szkoleniowiec i co zmienił w mentalności zespołu?

Kibice polskiej siatkówki od lat nie mogą narzekać na brak świetnych zawodników w kadrze biało-czerwonych. Reprezentacja Polski ma w swoich szeregach wielu utalentowanych siatkarzy, którzy na co dzień reprezentują barwy najlepszych klubów na świecie, będąc przy okazji jednymi z najlepiej zarabiających zawodników na naszej planecie. Portal "mikscholars.com" opublikował niedawno ranking dziesięciu najlepiej zarabiających siatkarzy i siatkarek na świecie i okazuje się, że znalazło się tam dwóch reprezentantów Polski, Bartosz Kurek i Wilfredo Leon. Okazuje się, że urodzony na Kubie zawodnik inkasuje najwięcej spośród męskiej części tego zestawienia.

Tyle za sezon zarabia Wilfredo Leon! Ogromna pensja polskiego siatkarza, jest na samym szczycie

Na fanach siatkówki wrażenie mogły zrobić już ogromne zarobki Bartosza Kurka. Okazuje się, że kapitan reprezentacji Polski ma inkasować rocznie ponad milion dolarów. To jednak i tak mniej, niż ma zarabiać Wilfredo Leon. Jak wynika z doniesień portalu, polski siatkarz pochodzący z Kuby ma otrzymywać za sezon aż 1,4 mln dolarów, czyli w przeliczeniu ponad 5,5 mln złotych.

Informacje o zarobkach Wilfredo Leona ścięły nas z nóg! To nie żart, gwiazdor reprezentacji Polski ma ogromną pensję

To plasuje Wilfredo Leona na drugim miejscu w całym zestawieniu najlepiej zarabiających siatkarzy i siatkarek na świecie, jedynie za plecami Chinki Zhu Ting, która ma inkasować w skali roku więcej o ok. 200 tysięcy dolarów. Nie zmienia to jednak faktu, że polski siatkarza według tego zestawienia jest najlepiej zarabiającym siatkarzem na świecie wliczając w to tylko płeć męska.