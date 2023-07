Najseksowniejsza polska siatkarka relaksowała się nago w wannie. Intymne zdjęcie trafiło do sieci, zasłaniała ją tylko piana

Najpiękniejsza polska siatkarka publicznie ogłosiła to wszystkim. Pokazała wyjątkowe zdjęcie, czuje wielką dumę

Martyna Grajber przez kilka ostatnich lat była jedną z liderek reprezentacji Polski, ale od kiedy stery w kadrze objął Stefano Lavarini, sytuacja diametralnie się zmieniła. Zarówno w zeszłym, jak i tym roku 28-latka nie otrzymała powołania do drużyny narodowej, dzięki czemu ma latem zdecydowanie więcej czasu dla siebie. Koleżanki wspiera na odległość, a w trakcie niedawnej Ligi Narodów była też telewizyjną ekspertką, jednak w dużej mierze szykuje się do nadchodzącego sezonu klubowego. W nim wróci po dwóch latach do Chemika Police, gdzie czeka na nią nowa rola - gra na pozycji libero. Nic dziwnego, że Grajber cieszy się wolnymi chwilami przed intensywnym sezonem, a pod koniec lipca bawiła się na całego na pewnym weselu. Po nim wielką ulgę przyniosła jej kąpiel w wannie.

Martyna Grajber relaksowała się nago w wannie. Zasłaniała ją tylko piana

Po beztroskiej zabawie na weselu wiele osób marzy tylko o relaksującej kąpieli. Do tego grona zalicza się też utytułowana polska siatkarka, której błogie chwile przyniosły tyle radości, że postanowiła się nimi podzielić z fanami. Grajber nie od dziś jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych - jej profil na Instagramie śledzi blisko 45 tysięcy użytkowników. Wszyscy oni mogli zobaczyć, jak ciało 28-latki zasłania jedynie piana.

Grajber była tak odprężona, że postanowiła zrobić sobie zdjęcie podczas kąpieli. Na głównym planie były jej wysportowane nogi, które jako jedyne wynurzyły się powyżej piany. O tym, jak dobrze czuła się siatkarka w wannie, najlepiej świadczy opis do tego zdjęcia. "Taaaaaakkk" - napisała wymownie po angielsku. Trzeba przyznać, że publikacja tak intymnej fotografii świadczy o naprawdę dużym dystansie Grajber i tylko pokazuje, jak bardzo potrzebowała ona wówczas kąpieli. Opisywane zdjęcie Martyny Grajber z wanny znajdziesz poniżej:

i Autor: Instagram/Martyna Grajber Martyna Grajber w wannie