Najseksowniejsza siatkarka świata rozpaliła zmysły. Wyszła na spacer w samym staniku. Temperatura skoczyła momentalnie

Kayla Simmons uprawiała siatkówkę z niezłymi wynikami. Była jedną z gwiazd drużyny uniwersytetu Marshalla i obiecującą zawodniczką z Florydy. Szybko jednak obrała inną drogę, która jej zdaniem miała jej przynieść więcej. Simmons została modelką i wychodzi jej to naprawdę dobrze. Była siatkarka została doceniona m.in. przez magazyn dla mężczyzn Maxim. Obecnie świetnie radzi sobie także na popularnej platformie z materiałami dla dorosłych OnlyFans. Swoje zasięgi wykorzystuje nie tylko do zarobków. Ostantio nawoływała do walki z zanieczyszczeniami.

Kayla Simmons okrzyknięta najseksowniejszą siatkarką świata

Zawodniczka została okrzyknięta najseksowniejszą siatkarką świata przez "The Sun". 27-latka zaskoczyła ostatnio wszystkich wychodząc na spacer w samym staniku i dokładnie dokumentując swoją wycieczkę licznymi nagraniami na Instagram Stories. Jej profil na Instagramie obserwuje niemal 900 tysięcy osób.

Simmons nie musiała się jednak martwić o przeziębienie. Prawdopodobnie, gdyby to samo zrobiła w tym momencie na Mazurach czy w Tatrach, leczyłaby ciężkie zapalenie płuc. Na Florydzie na jej ciało spadały promienie słoneczne. Dzięki temu dbała także o swoje zdrowie. Przypomnijmy, że opalając się przyczyniamy do powstawania witamy D w naszej skórze! Coś dla przyjemności i zdrowia!

