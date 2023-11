i Autor: CEV Wilfredo Leon z trofeami za mistrzostwo Europy 2023

zaskakujący kierunek

Nie uwierzysz, kim miał zostać Wilfredo Leon. Nikt by o nim nie usłyszał, zaczął się kształcić już za młodu

Jacek Ogiński 21:00 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wilfredo Leon był jednym z zawodników, którzy prowadzili reprezentację Polski od sukcesu do sukcesu w tym roku. Siatkarz kubańskiego pochodzenia nie raz musiał zmagać się z krytyką, ale w tym sezonie przypomniał, że jego wkład w reprezentację Biało-Czerwonych może być nieoceniony. Co ciekawe, jako młodzian Leon kształcił się do nieco innej roli i gdyby pozostał przy niej, to teraz raczej nikt by o nim nie słyszał.