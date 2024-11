30 października o 17.30 w Lublinie rozpocznie się mecz Bogdanki z prowadzącymi w PlusLidze jastrzębianami. Bogdanka zajmuje w tej chwili 4. miejsce w tabeli ligowej, traci 6 pkt. do lidera, ale ma tylko o jedną wygraną mniej na koncie niż obrońcy tytułu. Od początku sezonu Wilfredo Leon i spółka zaskakiwali potentatów, wygrali 10 z 13 spotkań, w tym m.in. z Aluronem, Zaksą i Resovią, czyli wielkimi firmami polskiej siatkówki. Lublinianie mieli w pewnym momencie na koncie 8 zwycięstw z rzędu odniesionych od początku sezonu. Po raz pierwszy zostali zatrzymani dopiero w Warszawie przez PGE Projekt w 9. kolejce.

Obecność Leona w składzie elektryzuje nie tylko Lublin, ale i widzów na arenach, do których przyjeżdżają goście z Bogdanki. Natomiast to, co się dzieje przed hitowymi meczami w hali Globus to prawdziwe szaleństwo. Kiedy do Lublina przyjeżdżała klika tygodni temu Zaksa, bilety sprzedały się w 14 minut. Lubelski obiekt mieści 4 tysiące widzów, ale chętnych na obejrzenie najciekawszych wydarzeń siatkarskich jest znacznie więcej.

Do hali przyszłoby i 10 tysięcy widzów

– Uważam, że na mecze z topowymi drużynami, jak z Zaksą czy Jastrzębskim Węglem, sprzedałoby się nawet 8–10 tysięcy biletów – mówił niedawno w wywiadzie dla „SE” prezes klubu z Lublina Krzysztof Skubiszewski. – Na pozostałe hitowe starcia poszłoby w granicach 6 tysięcy. W Lublinie jest dobra frekwencja na wielu sportach halowych. Gdyby powstała nowa, większa arena, zapewne byłaby zapełniona. Nasz klub ma krótką historię, nie byliśmy do tej pory znani w Europie czy na świecie. Przez transfer Wilfredo Leona zyskaliśmy rozpoznawalność. W ważniejszych ligach wszyscy już wiedzą kim jesteśmy i co to w ogóle za klub ta Bogdanka LUK Lublin. To nam ułatwi prace nad transferami na kolejne sezony i pozyskiwanie kolejnych gwiazd – dodał szef Bogdanki.

Prezesa wcale nie zdziwił więc na pewno kolejny rekord ustanowiony przez jego klub przy okazji udostępnienia w internecie wejściówek na mecz Bogdanki. Sprzedaż kart wstępu na najbliższe starcie lublinian z Jastrzębskim Węglem rozpoczęła się w poniedziałek 25 listopada o 20:13. A skończyła – po trzech minutach! To będzie więc kolejne w tym sezonie spotkanie lubelskiej ekipy przy pełnych trybunach hali Globus.

🚨 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🚨 𝗡𝗢𝗪𝗬 𝗥𝗘𝗞𝗢𝗥𝗗 - 𝟯 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗬! 💛🖤🥹 pic.twitter.com/xWe4uKGHJr— Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) November 25, 2024