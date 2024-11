Piękna postawa kibiców siatkarskiego wicemistrza Polski. Przyjechali do Belgii, by uczcić bohaterów

Koniec roku to zwykle pora decyzji siatkarzy w sprawie tego, jaką sportową drogę wybiorą po trwającym sezonie. Przełom roku przynosi – zwykle nieoficjalny – zalew doniesień o roszadach kadrowych i transferach. W przypadku Semeniuka przed szereg wyszedł sam prezes Perugii Gino Sirci, oznajmiając, że uzgodnił warunki przedłużenia umowy z Polakiem. „Semen” potwierdził to potem wpisem internetowym. Semeniuk pozostanie na kolejne dwa lata we Włoszech, czyli ma kontrakt obowiązujący do 2027 roku. Perugia to potwierdziła.

Semeniuk: Dobrze wykonywałem swoją pracę

– Jestem bardzo szczęśliwy, że pozostaję częścią tego wspaniałego klubu. Fakt, że Perugia chciała przedłużyć mój kontrakt, jest bardzo ważny, ponieważ potwierdza to, że do tej pory dobrze wykonywałem swoją pracę – powiedział Semeniuk, cytowany przez portal klubowy Perugii.

W ciągu niespełna trzech sezonów polski przyjmujący sporo osiągnął z Perugią, wieńcząc pasmo sukcesów mistrzostwem Włoch 2024. Semeniuk zdobył także dwa klubowe mistrzostwa świata, trzy Superpuchary i jeden Puchar Włoch.

O tym, że reprezentanta Polski będziemy nadal oglądać w barwach Perugii, przesądziła pozycja sportowa mistrzów Włoch, którzy mają nadzieję kontynuować świetną serię w Italii oraz stać się czołową siłą na Starym Kontynencie (w tym sezonie wrócili do Ligi Mistrzów).

Kamil Semeniuk tak skomentował przedłużenie umowy z Perugią: – Oczywiście, zanim podjąłem decyzję, musiałem się nad tym zastanowić (ale tylko trochę!) i porozmawiać z moją dziewczyną, rodziną i menedżerem. Nie trwało to długo, bo ten klub ma wszystko, czego potrzebuję: świetnych zawodników, trenera, pracowników, prezesa i kibiców, dla których chcę grać. Doszliśmy też do porozumienia w sprawie warunków kontraktu, z czego jestem bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że z drużyną Perugii zdobędziemy jeszcze wiele trofeów i wspólnie będziemy świętować sukcesy!