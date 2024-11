to koniec

Piękna postawa kibiców siatkarskiego wicemistrza Polski. Przyjechali do Belgii, by uczcić bohaterów

Semeniukowi po tym sezonie kończy się trzyletnia umowa z włoską Perugią. Nie może więc dziwić, że ostatnio sporo mówiło się o jego przyszłości i pojawiały się spekulacje o możliwych kierunkach, łącznie z powrotem do Polski czy ofertach z innych krajów. Jednak szybko okazało się, że nic z tego. Kamil Semeniuk pozostanie na kolejne dwa lata we Włoszech. Wygadał się ekscentryczny prezes klubu Gino Sirci, a potem potwierdził tę wiadomość sam zainteresowany.

Tyle w sumie zarobią polscy siatkarze za igrzyska w Paryżu. Wyliczyliśmy ich dochody ze wszystkich źródeł

KAMIL SEMENIUK O ATMOSFERZE W KADRZE SIATKARZY. TE SŁOWA MÓWIĄ BARDZO WIELE Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prezes Perugii wygadał się o umowie Semeniuka

Sirci położył kres spekulacjom w wywiadzie dla stacji tv TGR dell'Umbria.

– Kamil jest niesamowitym graczem, bardzo pożądanym, solidnym i zawsze doskonale przygotowanym do gry. Żadnej Turcji, żadnej Japonii. Kluczowe było zdanie trenera Angelo Lorenzettiego. Mieliśmy też do rozwiązania kwestię finansową i to zostało sfinalizowane. Wszyscy są zadowoleni – podsumował szef Perugii.

Gwiazdor reprezentacji siatkarzy zakończył karierę! Karol Kłos przygotował dla niego wzruszające pożegnanie

Skoro wygadał się sam prezes, to Semeniuk nie trzymał już także kibiców w niepewności. „No i się wydało, ale przynajmniej teraz niektórzy już nie będą musieli zaprzątać sobie głowy moją przyszłością” – napisał „Semen” na platformie X (d. Twitter).