Trudne chwile mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel długo podróżował do Francji, Łukasz Kaczmarek wyjaśnia co się stało

Nagroda przyznana przez Polski Komitet Olimpijski drużynie trenera Nikoli Grbicia za wicemistrzostwo igrzysk wynosi 1,5 mln złotych do podziału na zespół. W zespole wystąpiło trzynastu zawodników, co daje 115 tys. złotych na głowę. Jak przyznał szef PKOl Radosław Piesiewicz podczas niedawnej ceremonii uhonorowania medalistów, wypłata nagród nastąpi najpóźniej do lutego przyszłego roku. Do tego każdy z zawodników dostał obraz, diament, voucher na wakacje, voucher na biżuterię oraz roczną kartę VIP do kina.

Siatkarze opili olimpijskie srebro po przylocie do Polski! Mamy zdjęcia, tak zachowywali się siatkarze Grbicia po zakończeniu igrzysk

Drugim źródłem, które zapewni siatkarzom dochód, jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort, tak jak robi to od lat, przeznacza nagrody dla sportowców zajmujących medalowe miejsca w najważniejszych imprezach międzynarodowych.

Wilfredo Leon: - Większą presję niż na IO, będę czuł grając przed polskimi kibicami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeszcze w lipcu br. rząd podjął decyzję, że nowe kwoty premiowania sportowców przez ministerstwo będą uzależniane nie od niezmienionej od dwóch dekad podstawy, lecz od kwoty minimalnego wynagrodzenia, która jest regularnie waloryzowana. – W 2005 roku płaca minimalna wynosiła 849 zł. Tymczasem kwota bazowa nie uległa od tego momentu zmianie. Stąd nasza inicjatywa komentował nowelizację ustawy minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Trudne chwile mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel długo podróżował do Francji, Łukasz Kaczmarek wyjaśnia co się stało

W efekcie zamiast 2300 zł podstawa wynosi obecnie 4300 zł, a w przyszłym roku przekroczy 4600 zł. Zmalały natomiast nieco współczynniki, przez które mnoży się te wartości, by wyliczyć należne premie, jednak generalnie i tak dało to wzrosty nagród i stypendiów na poziomie ok. 20 procent. Mimo że stosowne przepisy formalnie wejdą w życie od stycznia 2025, to medaliści IO 2024 zostali już nimi objęci przy nowelizacji ustawy.

Żona Bartosza Kurka odsłoniła swój brzuch i powiedziała o specjalnym dniu! Zasypali ją pięknymi słowami

Ile zarobili siatkarze za igrzyska w Paryżu?

Nagroda ministerialna dla każdego ze srebrnych medalistów olimpijskich wyniesie 70 tys złotych. Wicemistrzowie są też uprawnieni do pobierania przez dwa lata stypendium za wybitne rezultaty sportowe. Wypłata następuje co miesiąc, począwszy od miesiąca następującego po osiągnięciu wyniku, czyli od września 2024.

Bartosz Kurek nie mógł w to uwierzyć! Kapitan reprezentacji Polski był zszokowany tym plebiscytem, walczy z legendą

Wysokość stypendium będzie zmienna, waloryzowana względem płacy minimalnej, co oznacza, że do końca tego roku comiesięczna wypłata dla siatkarzy-olimpijczyków wyniesie 13,8 tys zł, a w przyszłym roku niecałe 15 tys zł. W 2026 r. ta suma wzrośnie prawdopodobnie do ok. 16 tys zł. To oznacza, że przez dwuletni okres pobierania stypendium każdy z polskich siatkarzy powinien z tego tytułu otrzymać ok. 380 tys złotych.

Polacy to najlepsi siatkarze! Sprawdź, czy rozpoznajesz naszych reprezentantów [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Mariusz Wlazły Piotr Gruszka Michał Winiarski Następne pytanie

Zatem łączna kwota zarobków każdego siatkarza kadry olimpijskiej z tytułu srebra w igrzyskach w Paryżu zamknie się sumą 565 tysięcy złotych.