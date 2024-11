Bartosz Kurek nie mógł w to uwierzyć! Kapitan reprezentacji Polski był zszokowany tym plebiscytem, walczy z legendą

Nie do wiary, co zrobił ze sobą Łukasz Kaczmarek! Podjął radykalną decyzję, tego nikt się nie spodziewał

Bartosz Kurek został zgłoszony do specjalnego plebiscytu! Mierzy się z legendarnym aktorem

Bartosz Kurek po igrzyskach olimpijskich w Paryżu miał ogromne powody do radości. Podopieczni Nikoli Grbicia przełamali klątwę ćwierćfinału, a następnie wywalczyli wymarzony medal. Co prawda nie był to złoty medal, ponieważ w finale doznali bolesnej porażki z Francją, jednak fani wielokrotnie zaznaczali, że liczy się przerwanie tragicznej passy w tym prestiżowym turnieju.

Kapitan reprezentacji Polski po wielu sezonach spędzonych zagranicą postanowił wrócić do PlusLigi, a jego wybór padł na ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Niestety od początku sezonu 36-latek zmagał się z dość pechową kontuzją... oka. Na szczęście Kurek powoli wraca na parkiet, a w ostatnim meczu z Jastrzębskim Węglem udało mu się zdobyć kilka punktów.

Niespodziewany konkurs z udziałem Bartosza Kurka! Siatkarz był w ogromny szoku

Kurek bez wątpienia jest jednym z najbardziej popularnych sportowców w Polsce. Kapitan kadry narodowej w mediach społecznościowych zareagował w zabawny sposób z plebiscytu, jaki stworzył profil "Wiedza Bezużyteczna". Mowa o konkursie na "Najseksowniejszego Łysego Polskiego Mężczyznę". Kurek w kolejnej rundzie walczy o zwycięstwo ze słynnym aktorem Piotrem Fronczewskim, co sam skomentował w rozmowie z organizatorem. "Nie no, jak wygram z Panem King Bruce Lee Karate Mistrzem to znaczy, że ustawione", po czym dodał, że obdzwoni rodzinę i zmobilizuje ich do głosowania.