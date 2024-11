Bartosz Kurek długo na to czekał. Fani będą wniebowzięci!

Bartosz Kurek to postać bardzo ważna dla całego siatkarskiego środowiska w Polsce. Jest on m.in. jedynym polskim siatkarzem, który zdobył dwa złote medale mistrzostw Europy, a w tym roku udało mu się poprowadzić reprezentację Polski do srebra igrzysk olimpijskich w Paryżu. Już w trakcie sezonu reprezentacyjnego było wiadomo, że po latach gry za granicą, Kurek wróci do PlusLigi i będzie reprezentował drużynę ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, która przeszła mocną przebudowę. Niestety, władze i fani tego zespołu z pewnością inaczej sobie to wszystko wyobrażali, gdy Bartosz Kurek już w pierwszym meczu nowego sezonu doznał kontuzji wykluczającej go z gry... na prawie dwa miesiące! Teraz, na szczęście, 36-latek jest już w pełni gotowy do gry i pojawił się na parkiecie w hicie PlusLigi.

W ostatnim czasie mecze ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem to nie tylko niezwykle ważne i emocjonujące starcia na poziomie polskiej ligi, ale też całej europejskiej siatkówki. Przypomnijmy, że starcia tych drużyn decydowały o tym, kto sięgał po mistrzostwo Polski, Puchar Polski czy nawet... Ligę Mistrzów. Na krajowym podwórku w ostatnich latach lepszy był Jastrzębski Węgiel, natomiast w Europie królowała ZAKSA, która wygrała Ligę Mistrzów trzy razy z rzędu. Poprzedni sezon był jednak dla kędzierzynian bardzo nieudany i po jego zakończeniu zaczęła się przebudowa, której elementem było m.in. sprowadzenie Bartosza Kurka.

Bartosz Kurek wrócił do gry! Pojawił się w hicie PlusLigi ZAKSA - Jastrzębski Węgiel

Mimo kontuzji Bartosz Kurek nie ominął tego niezwykle ważnego starcia. Pojawił się on na parkiecie w sobotnim (9 listopada) starciu ZAKSY z Jastrzebskim Węglem, a dokładniej pod koniec pierwszego seta. Wiadomo, że 36-latek po tak długiej przerwie nie będzie w pełni gotowy do gry i trener zdecydowanie go oszczędza, bo w drugiej partii także wszedł on na parkiet dopiero w końcówce. Najważniejsze jednak, że już jest w pełni zdrów.