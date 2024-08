IO Paryż 2024: 15. dzień igrzysk w Paryżu relacja na żywo. Wyniki live igrzysk dzisiaj 10.08.2024 sobota NA ŻYWO

Aż trudno uwierzyć, że już w niedzielę igrzyska olimpijskie w Paryżu przejdą do historii. Wszystko, co dobre szybko się jednak kończy i nie inaczej jest ze sportowymi emocjami w stolicy Francji. Nim jednak olimpijski znicz zgaśnie, zawodnicy powalczą o spełnienie swoich marzeń. W tym gronie nie będzie brakowało Polaków. To, co biało-czerwonych kibiców interesuje najbardziej, to przede wszystkim mecz siatkarzy. Podopieczni Nikoli Grbicia po dramatycznym boju z Amerykanami w półfinale awansowali do finału i zagrają o złoty medal. To pierwsza taka okazja dla polskich siatkarzy od 48 lat! Na tym nie kończą się polskie emocje. Później zobaczymy Marię Andrejczyk w finale rzutu oszczepem, a zawodniczka w eliminacjach pokazała, że jest w świetnej formie i jeśli powtórzy wynik z eliminacji właśnie, do polskiego worka powinien zostać dorzucony kolejny medal. Na zakończenie soboty do ringu ponownie wejdzie Julia Szeremeta. Rewelacja igrzysk w Paryżu stanie przed historyczną szansą na zdobycie złotego medalu w boksie. Sobota może przynieść nam wiele radości!

9:00

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z 15. dnia igrzysk olimpijskich! Bądźcie z nami!