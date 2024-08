Polska - Francja RELACJA NA ŻYWO: Świetna gra Francuzów. Polacy przegrali pierwszego seta!

To będzie koniec Bartosza Kurka w reprezentacji?! Michał Kubiak wypalił na wizji. Konsternacja to mało powiedziane

Tylko najstarsi kibice siatkówki w Polsce pamiętają, jak smakuje walka o złoto igrzysk olimpijskich. Legendarna kadra Huberta Wagnera z takimi siatkarzami jak Tomasz Wójtowicz, Ryszard Bosek, Edward Skorek, czy Mirosław Rybaczewski jest jedyną, która cieszyła się z tytułu mistrzów olimpijskich. Przez kolejne lata polska siatkówka nieco podupadła i dopiero w XXI wieku wróciliśmy do gry o medale. Nikomu jednak nie trzeba przypominać, jak kończyły się ostatnie turnieje olimpijskie w wykonaniu biało-czerwonych. Klątwę ćwierćfinału przełamaliśmy w Paryżu, a co najważniejsze, podopiecznym Nikoli Grbicia udało się awansować do finału. Heroiczny bój z Amerykanami w półfinale już na zawsze przejdzie do historii, ale kolejny jej rozdział Polacy mogą dopisać w sobotnie popołudnie. Starcie z Francuzami zapowiada się na niebywale zacięte, bo reprezentacja gospodarzy pokazała w ostatnich spotkaniach, że potrafi grać na niebywale wysokim poziomie. Biało-czerwoni udowodnili jednak, że na tej imprezie nie powstrzymują ich nawet przeciwności losu.

Polska - Francja 0:1 (19:25, -:-, -:-)

Polska: Kaczmarek, Bołądź, Śliwka, Zatorski, Semeniuk, Fornal, Huber, Janusz, Kochanowski, Leon, Kurek, Łomacz

Francja: Patry, Toniutti, Tillie, Ngapeth, Grebennikov, Brizard, Chinenyeze, Clevenot, Faure, Jouffroy, Le Goff, Louati

3:4

A teraz Leon zablokowany.

3:2

Leon przebił się przez potrójny blok rywali!

1:2

Patry zahaczył palce polskich blokujących.

0:0

Zaczynamy drugiego seta!

Francuzi jak złapią flow, są niemożliwi. A my im jeszcze pomagamy prezentami w postaci punktów oddawanych po błędach #gangłysego #volleyball #Paris2024— Krzysztof Sędzicki (@ksedzicki) August 10, 2024

19:25

Koniec seta! Patry obija blok.

19:24

Clevenot huknął ze środka drugiej linii. Francja ma piłki setowe.

19:23

Louati również psuje serwis.

18:22

Clevenot w aut na zagrywce.

17:21

Leon zahaczył palce blokujących.

16:20

Polacy powtarzali akcję i w powtórce piłkę w boisko wbił Kochanowski.

15:19

As serwisowy Hubera!

13:19

Nie przyjęliśmy zagrywki Ngapetha i Clevenot kiwa w kontrze.

13:17

Leon z przechodzącej piłki!

11:17

Kolejny błąd w ataku Polaków. Fornal nie trafił w boisko, ani nie zahaczył bloku.

11:16

Znów oddaliśmy piłkę rywalowi, a ci są bezbłędni w kontratakach.

11:15

Potężnie huknął Ngapeth. Zatorski nie miał szans podbić tej piłki.

10:14

Francuzi rewelacyjnie grają w ataku. Polacy natomiast mniej skutecznie. Po ataku Chinenyeze gospodarze mają już cztery punkty zaliczki.

10:12

Ależ akcja z obu stron! Kapitalne obrony i skuteczny Kurek w ataku!

8:11

Niestety Leon uderzył w aut. Wideoweryfikacja ze strony Polaków nieskuteczna.

8:9

Świetnie Janusz wrzucił piłkę pod rękę Kochanowskiego, a ten zdobył punkt.

6:8

Niestety Huber w aut po ataku z krótkiej.

6:7

As serwisowy Ngapetha.

6:5

Huber pewnie z krótkiej.

5:4

Pierwsza dłuższa akcja dla Polaków! Fornal obił francuski blok.

3:3

Przyjęli Francuzi zagrywkę Leona na drugą stronę, ale Polacy nie skończyli kontrataku. Szkoda.

3:2

Aut po zagrywce Patry'ego.

2:1

Kurek powtarzał atak, ale za drugim razem obił blok.

0:0

Zaczynamy walkę o złoty medal olimpijski!

12:57

Mazurek Dąbrowskiego i Marsylianka dumnie wybrzmiały w hali. Teraz już tylko i wyłącznie siatkarskie emocje. Będzie się proszę państwa działo!

12:53

Przed nami hymny obu państw i zaraz początek spotkania!

12:50

Janusz, Kurek, Leon, Kochanowski, Fornal, Leon i Zatorski - tak rozpoczniemy mecz z Francją!

12:44

Z Francuzami gramy dość często i również na igrzyskach w Tokio zmierzyliśmy się z tym zespołem. Wówczas w ćwierćfinale, choć Polacy prowadzili 2:1 i wysoko prowadzili w czwartym secie, przegrali w tie-breaku i pożegnali się z marzeniami o medalu, a Francuzi sięgnęli po złoto. Czy dziś przyszedł czas na rewanż?

12:42

Podczas trwającego turnieju Polaków nie opuszczał pech. Najpierw kontuzji doznał Tomasz Fornal, ale zdołał się szybko wykurować. Mateusz Bieniek w ćwierćfinale ze Słowenią doznał urazu, który wykluczył go z turnieju. A w półfinale i Marcin Janusz i Paweł Zatorski walczyli z bólem. Ale i rozgrywający i libero normalnie się rozgrzewają.

12:41

48 lat... Czterdzieści osiem lat długiego wyczekiwania na finał igrzysk olimpijskich w siatkówce z udziałem Polaków! Choć w ostatnich latach biało-czerwoni sięgali i po mistrzostwo Europy i po mistrzostwo świata, brakowało im perły w koronie, jaką jest medal igrzysk olimpijskich. Krążek już mają, bo finał gwarantuje im srebro, ale biało-czerwoni mają apetyt na złoto!

12:40

Dzień dobry! Zapraszamy na relację na żywo z finału turnieju siatkarskiego na igrzyskach olimpijskich w Paryżu!