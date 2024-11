Żona Bartosza Kurka odsłoniła swój brzuch i powiedziała o specjalnym dniu! Zasypali ją pięknymi słowami

Bartosz Kurek nie mógł w to uwierzyć! Kapitan reprezentacji Polski był zszokowany tym plebiscytem, walczy z legendą

Bartosz Kurek i jego małżonka doskonale wiedzą, jak ważny jest kontakt ze swoimi fanami, przede wszystkim za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zarówno kapitan reprezentacji Polski, jak i jego małżonka są dość aktywni m.in. na Instagramie, publikując kolejne rzeczy ze swojego życia zawodowego i prywatnego, ku uciesze internautów. Nie inaczej było tym razem. Anna Kurek, która wróciła do siatkówki i dołączyła do ekipy NTSK PANS Komunalnik Nysa, kiedy Bartosz Kurek wrócił do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, teraz postanowiła pokazać się w pięknej kreacji, odsłaniając przy okazji swój brzuch. Internauci natychmiast zasypali żonę Bartosza Kurka komplementami skupiając się na jej urodzie oraz sylwetce.

Anna Kurek odsłoniła swój brzuch i się zaczęło

- To ten jeden dzień w tygodniu bez dresu - napisała na Instagramie żona Bartosza Kurka, pozując do zdjęcia w długiej, bordowej spódnicy oraz swetrze tego samego koloru. Góra kompletu nieznacznie odsłaniała brzuch Anny Kurek, a jej kreacja od razu spodobała się internautom.

- Ale Pan Bartek ma piękną żonę - napisała pod zdjęciem jedna z internautek. - Ale piękna kobieta - czytamy dalej. - Przepiękna i wyjątkowa i niepowtarzalna Dama z wielką klasą - rozpływał się nad urodą Anny Kurek jeden z mężczyzn. - Prześliczna 😍 - dodał kolejny.

Internauci rozpływają się nad urodą Anny Kurek

Żona Bartosza Kurka nie może narzekać na brak komplementów. Pod wieloma jej zdjęciami, które zdobywają od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy polubień nie brakuje komentarzy od zauroczonych fanów obu płci, a miłe słowa sypią się niezwykle gęsto.