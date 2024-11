Trudne chwile mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel długo podróżował do Francji, Łukasz Kaczmarek wyjaśnia co się stało

to koniec

Przy okazji pobytu w Belgii fani wicemistrzów Polski – „Jurajskich Rycerzy” upamiętnili żołnierzy 1. Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka, która 80 lat temu wyzwalała miasta we Francji, Holandii i Belgii. Na szlaku żołnierzy Maczka była nie tylko holenderska Breda, od lat czcząca Polaków w specjalny sposób na meczach lokalnej drużyny piłkarskiej. Także położone 180 km od Bredy Roselare ma za co dziękować polskim żołnierzom, ale rzadziej dotychczas gościło w przekazach medialnych. To się zmieniło za sprawą fanów z Zawiercia, czyli „Jurajskiej Armii”.

Tyle w sumie zarobią polscy siatkarze za igrzyska w Paryżu. Wyliczyliśmy ich dochody ze wszystkich źródeł

Tomasz Fornal: - Zostawiliśmy na parkiecie wszystko, co mieliśmy. Zdrowie, pot, łzy, ale mamy srebro ! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Złożyli hołd polskim bohaterom dwóch narodów

Kibice siatkarskiego wicemistrza Polski towarzyszyli swoim pupilom na trybunach w Roeselare, prezentując wielki transparent z napisem „Za wolność Waszą i naszą” oraz tzw. wiewiórą, czyli odznaką rozpoznawczą 1PDPanc.

Przed spotkaniem Ligi Mistrzów odbyła się miła ceremonia. Potomkowie polskich żołnierzy, którzy po wojnie osiedli we Flandrii, Hedwige Ruszkowski i Tiarnan Vanhaverbeke, a także Bronia Magiera ze Stowarzyszenia Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej, otrzymali pamiątkowe koszulki i prezenty od władz obu klubów i miasta. Po meczu wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z drużyną Aluronu.

Gwiazdor reprezentacji siatkarzy zakończył karierę! Karol Kłos przygotował dla niego wzruszające pożegnanie

Okazałą flagę przywiózł do Belgii Klub Kibica z Zawiercia, wspierany na trybunach przez dużą grupę belgijskiej Polonii, w tym przedstawicieli stowarzyszenia. Kibice odwiedzili wcześniej Gandawę. Byli również pod pomnikiem upamiętniającym ośmiu polskich żołnierzy poległych w walkach o wyzwolenie Roeselare.

Trudne chwile mistrzów Polski. Jastrzębski Węgiel długo podróżował do Francji, Łukasz Kaczmarek wyjaśnia co się stało

Tak nasi kibice oddali wczoraj po meczu cześć 8 polskim żołnierzom 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka, którzy polegli podczas walk o wyzwolenie Roeselare spod niemieckiej okupacji we wrześniu 1944 roku 🪖🇵🇱🇧🇪#CLVolleyM #siatkówkaWARTAeuropy pic.twitter.com/IU3oM5oBZn— Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) November 22, 2024