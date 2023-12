Nie zgadniesz na jaki temat Kamil Semeniuk napisał pracę magisterską. Ma związek z jego byłym klubem

Semeniuk wkuwał do egzaminu magisterskiego do ostatniej chwili, jeszcze w trakcie mistrzostw świata w 2022 roku, które rozgrywane były w Polsce. Szlifował treść pracy magisterskiej. Jej tytuł brzmiał: „Promocja miasta poprzez sport na przykładzie Kędzierzyna-Koźla”. Wybór tematu był oczywisty u wychowanka Zaksy Kędzierzyn i wieloletniego gwiazdora tej drużyny, z którą zdobył wszystko, co się dało na arenie polskiej i międzynarodowej. Semeniuk zapowiadał, że chętnie przedstawi pracę magisterską publicznie do wglądu zainteresowanym.

Na widok ukochanej Tomasza Fornala aż zakręciliśmy kaloryfer. Nie do wiary, jak wygląda ciało 34-latki. Rozgrzała nas do czerwoności

Siatkarze uczą się chętnie w Opolu

Kamil Semeniuk studiował, tak jak wielu jego kolegów z kadry, w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. – Uczelnia z Opola bardzo pomaga nie tylko siatkarzom, ale sportowcom wielu dziedzin w uzyskaniu wykształcenia i w tym, żeby się realizować nie tylko w siatkówce, ale i na polu naukowym. Nie samą siatkówką człowiek żyje, trzeba mieć plan B na życie – tłumaczył nam wtedy Semeniuk.

Zagumny zwolnił Woickiego. Czarni Radom będą mieli nowego trenera

WSZiA w Opolu to prawdziwa naukowa kuźnia siatkarzy, od lat popularna wśród czołowych graczy reprezentacji Polski. Ośmiu mistrzów świata z 2018 r. było studentami tej uczelni. Kolejne roczniki też tam poszerzały wiedzę i wykształcenie. Idą śladami legend siatkówki Mariusza Wlazłego i Michała Winiarskiego, którzy przed laty jako pierwsi siatkarze na tej uczelni otrzymali odpowiednio: licencjat i tytuł magistra.