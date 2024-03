Niepokojące doniesienia w sprawie Łukasza Kaczmarka. Wyjawili wszystko przed kamerami, kibice mogą się zmartwić

Łukasz Kaczmarek ma za sobą bardzo stresujący okres w swojej karierze i w życiu. Gwiazdor reprezentacji Polski zmagał się z depresją, o czym poinformował jego menadżer. Okazuje się, że problemy psychiczne siatkarza przełożyły się także na fizyczny aspekt jego zdrowia. O wszystkim powiedział komentator Polsatu Sport Wojciech Drzyzga, który przekazał bardzo niepokojące doniesienia.

Łukasz Kaczmarek ma duże problemy. Wszystko przekazali

Jak powiedział menadżer Kaczmarka, jego klient zaczął zmagać się z depresją, przez co nie był w stanie nawet trenować, a podjęte musiało zostać leczenie.

- Może powodem nie była typowo fizyczna kontuzja, ale stan zdrowia wykluczał go z zajęć. Przez pierwsze dni Łukasz nie był nawet w stanie zadeklarować, co dalej, więc potrzeba było czasu na wyciszenie emocji, zbadanie jego stanu psychicznego, by przekonać się, jak bardzo jest to głęboki problem. Po badaniach stwierdzono ciężki epizod depresyjny, więc podjęte zostało leczenie - powiedział menadżer zawodnika, Jakub Michalak w rozmowie z "Onetem Przegląd Sportowy".

Teraz informacje przekazał komentator sportowy Polsatu Sport, Wojciech Drzyzga, który przyznał, że sportowiec powiedział mu, że bardzo schudł.

- Powiedział, że ta przerwa kosztowała go 7 kilogramów. Tyle schudł. To widać po zawodniku. 7 kilogramów w 2-3 tygodnie to nie jest za dobry moment na wytrzymałość - powiedział Drzyga