Niesamowita seria siatkarzy warszawskiego klubu. Na Projekt nie ma mocnych!

Co za horror Zaksy! 3:2 z Trentino i kędzierzynianie bliżej najlepszej czwórki LM

Jurajscy rycerze pokonani!

Pod koniec listopada Warta pokonała u siebie 3:0 Projekt. Po tym spotkaniu z zespołem pożegnał się trener Roberto Santilli. Jego następcą został Piotr Graban. Pod wodzą tego szkoleniowca zespół przeszedł metamorfozę. Nie ma na niego mocnych i jest po prostu nie do zatrzymania. „Jurajscy rycerze” musieli przełknąć w stolicy gorycz porażki. To było emocjonujące spotkanie. Najpierw prowadzili gospodarze, a następne dwa sety należały go ekipy z Zawiercia. Najlepszym zawodnikiem zawodów wybrany został holenderski atakujący Niels Klapwijk.

Imponująca seria Projektu

Projekt wygrał po raz jedenasty z rzędu. W ogóle może pochwalić się 14 zwycięstwem w ostatnich 15 meczach. Warta straciła pozycję lidera, zajmuje drugie miejsce, a Projekt jest czwarty w tabeli. W następnej serii (20.03) podopieczni trenera Grabana zagrają na wyjeździe z BBTS Bielsko-Biała.