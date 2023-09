Polscy siatkarze gładko przeszli przez pierwszą fazę tegorocznych mistrzostw Europy i zgodnie z założeniami, wygrali pierwszych pięć spotkań. Teraz, w 1/8 finału ich rywalami będzie Belgia i selekcjoner Nikola Grbić jasno stwierdził w wywiadzie po ostatnim spotkaniu, że jego podopieczni są gotowi na dalszą rywalizację. Biało-czerwonym oczywiście nie brakuje klasowych zawodników, a jednym z tych, na których liczyć może serbski trener jest Kamil Semeniuk, który z meczu na mecz staje się coraz pewniejszy w swojej grze.

Szczere słowa Nikoli Gbricia pod adresem Kamila Semeniuka. Tak podsumował gwiazdora reprezentacji Polski

Po spotkaniu Polska - Czarnogóra, które biało-czerwoni gładko wygrali 3:0 (25:14, 25:11, 25;12), Nikola Grbić został zapytany właśnie m.in. o zawodnika włoskiej Perugii i nie mógł się go nachwalić. Serbski szkoleniowiec nie tylko wyznał, że Semeniuk jest niezwykle ważnym zawodnikiem w jego kadrze, ale także prywatnie jest niesamowicie skromnym człowiekiem.

Nikola Grbić bez ogródek o Kamilu Semeniuku! Trener Polaków nie krył się z przemyśleniami, powiedział to wprost

– Tak, Kamil powrócił. „Semen” jest szczególnie ważnym graczem dla nas. Wiem doskonale jak wiele może dać, jak istotnym ogniwem potrafi być. Widziałem to w poprzednim sezonie, gdy był podstawowym przyjmującym w szóstce. Cieszę się, że wraca do poziomu z ubiegłego roku. Bardzo też podkreślam, że to wyjątkowo skromny facet, który nie obnosi się z niczym, nie domaga minut na parkiecie. W każdym razie mecze w pierwszej rundzie ME pokazały mi, że jest gotowy i świetnie, że znowu możemy na niego liczyć. - wyznał w rozmowie z "Super Expressem" selekcjoner reprezentacji Polski.

Sonda Czy Polacy wygrają mistrzostwa Europy? Tak Nie