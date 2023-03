Tak wygląda teraz Katarzyna Skowrońska! To zdjęcie powali was pięknem, można się zakochać

Polscy siatkarze przyzwyczaili już swoich fanów do tego, że podczas każdej kolejnej imprezy są w gronie faworytów do wygrania całych rozgrywek i oczekiwania wobec nich zawsze są niezwykle wysokie. Nie inaczej będzie podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w przyszłym roku. Trener Nikola Grbić już teraz mocno myśli o nadchodzącej imprezie oraz o tym, jak muszą zaprezentować się we Francji Biało-czerwoni, jednak ostatnie decyzje PlusLigi mogą mu nieco pokrzyżować plany.

Już postanowione. Nikola Grbić może tylko zaakceptować te ustalenia prezesów PlusLigi, klamka zapadła

Już teraz bowiem ustalono, jak będzie wyglądać terminarz kolejnego sezonu PlusLigi i selekcjoner reprezentacji Polski od samego początku nalegał, aby rozgrywki zakończył się odpowiednio wcześnie, dzięki czemu siatkarze mieliby czas na odpoczynek oraz odpowiednie przygotowanie się do igrzysk. Jego prośby nie zostały jednak wysłuchane i według najnowszych ustaleń, sezon zakończy się 27 lub 28 kwietnia. To zdecydowanie później, niż wnioskował Grbić, który teraz może tylko zaakceptować tę decyzję.

Nikola Grbić może tylko bezradnie rozłożyć ręce. Nic już na to nie poradzi, klamka zapadła. Ta decyzja może położyć się cieniem

- Prosiłem, żeby liga kończyła się o tydzień wcześniej, niż postanowiono, ale zdaję sobie sprawę, że w przypadku 16-zespołowej ligi to trudne do zrealizowania. Teraz mogę tylko zaakceptować tę decyzję i przygotować zespół najlepiej, jak potrafię - powiedział w rozmowie z portalem "sport.pl" selekcjoner reprezentacji Polski, który będzie musiał dostosować się do ustalonych przez prezesów PlusLigi terminów.

