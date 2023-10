Nikola Grbić nie zamierza się patyczkować. Podejmie bardzo bolesne decyzje, gwiazdy kadry dostały jasny sygnał

Minione miesiące dla reprezentacji Polski w siatkówce mężczyzn były w zasadzie idealne. Biało-czerwoni wygrali zarówno Ligę Narodów, jak i mistrzostwa Europy, a co chyba najważniejsze, bez większych problemów udało się im awansować na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. Te będą dla ekipy Nikoli Grbicia celem numer jeden za niespełna dwanaście miesięcy. Jak zwykle Polacy pojadą na igrzyska, aby wywalczyć złoty medal.

Taka jest prawda o polskich siatkarzach. Michał Winiarski o wszystkim opowiedział. Zachowanie wywołujące wiele emocji

QUIZ: Co wiesz o polskiej siatkówce? Pytanie 1 z 12 1. Który siatkarz reprezentacji Polski zdobywał złoty medal mistrzostw Europy (2009) i jest obecny podczas imprezy w 2023 roku? Paweł Zatorski Karol Kłos Bartosz Kurek Dalej

Trudne wybory Grbicia. Postawił sprawę jasno

Biało-czerwoni będą chcieli przełamać klątwę ćwierćfinałów. Ostatnie igrzyska kończyli właśnie na tym etapie, co było ogromnym rozczarowaniem. Nim jednak nadejdzie impreza w Paryżu, Nikola Grbić będzie musiał zadecydować, których siatkarzy weźmie do stolicy Francji. Serb w rozmowie z TVP Sport powiedział, że przed igrzyskami każdy ma czystą kartę i każdy siatkarz będzie walczył o miejsce w składzie.

Tomasz Fornal już tak nie wygląda. Po zdjęciu z ukochaną wszystko się wydało. Nie umknęło to uwadze kibiców

- Zaczynamy z punktu, w którym nikt nie ma pewnego miejsca w kadrze na igrzyska. Każdy z chłopaków musi podtrzymać lub poprawić formę. Każdy sezon jest też inny, zawodnicy zmieniają się pod wpływem okoliczności. Nikt nie jest więc w stu procentach pewny wyjazdu do Paryża - powiedział selekcjoner. - Moja praca ma sprawić, że reprezentacja Polski siatkarzy zagra najlepszą możliwą siatkówkę. Tym samym do Paryża wezmę ze sobą graczy, którzy mi to zagwarantują. Tylko to się będzie liczyć. Potrzebuję wojowników, którzy zrobią wszystko, żeby wygrać - podsumował Grbić.