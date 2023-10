Tomasz Fornal już tak nie wygląda. Po zdjęciu z ukochaną wszystko się wydało. Nie umknęło to uwadze kibiców

Siatkarze już niejednokrotnie zwracali uwagę, że kalendarz wydarzeń jest napięty do granic możliwości. Potwierdziło się to choćby w tym roku. Zawodnicy mają za sobą trzy duże turnieje reprezentacyjne. W Lidze Narodów, na mistrzostwach Europy oraz w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Polacy spisali się wyśmienicie, ale nie ukrywali, że kosztowało ich to sporo sił. Widać było to również po momentach słabości w niektórych spotkaniach.

Przemiana Fornala. Kibice od razu to zauważyli

Jednym z siatkarzy, którzy musieli wylewać siódme poty w meczach reprezentacji był Tomasz Fornal. Przyjmujący jest jedną z największych gwiazd reprezentacji i ma wielu fanów w mediach społecznościowych. Niedawno wydało się, że siatkarz spotyka się z Sylwią Gaczorek i para w końcu miała nieco więcej czasu dla siebie. Na Instagramie pojawiły się zdjęcia ze wspólnego wieczoru zakochanych.

Żona Bartosza Kurka w końcu zdecydowała się o tym opowiedzieć. Tak naprawdę wygląda sytuacja w ich domu, do wszystkiego się przyznała

Fani byli zachwyceni taką fotografią, ale ich uwagę przykuł jeden szczegół. Znakiem Fornala od dłuższego czasu są przefarbowane na biało włosy. Teraz farba najwyraźniej już zeszła, bo siatkarz pokazał się w swoim naturalnym kolorze. - W końcu brązowy kolor - napisała jedna z fanek. - Siwy już nie jest siwy - zauważono w innym komentarzu.