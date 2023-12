i Autor: Cyfra Sport Nikola Grbić

Bez zmian

Nikola Grbić postawiony pod ścianą? Fatalne informacje od Sebastiana Świderskiego. To będzie koszmar dla selekcjonera

Tomasz Piechna 13:14

Igrzyska olimpijskie w Paryżu będą najważniejszą imprezą w przyszłym roku dla polskich siatkarzy. Biało-czerwoni do stolicy Francji pojadą w roli faworytów i będą chcieli przełamać klątwę ćwierćfinałów. Niestety wiele wskazuje na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski nie wprowadzi zmian dotyczących liczby dopuszczalnych zawodników w kadrze i Nikola Grbić będzie miał ogromny orzech do zgryzienia.