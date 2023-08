Nikola Grbić rozbrająco szczerze przed meczami polskich siatkarzy. Te słowa mogą zadziwić kibiców, nie ukrywał prawdy

ME siatkarek Polska - Turcja TV TRANSMISJA NA ŻYWO ME siatkarek Gdzie obejrzeć dzisiaj Polska - Turcja STREAM ONLINE LIVE 30.08

Nikola Grbić zabrał głos w sprawie nadchodzących mistrzostw Europy. Już jutro podopieczni zaczną turniej od starcia z Czechami. Szkoleniowiec Polaków, Nikola Grbić, powiedział, czy jego zdaniem drużyna jest gotowa do walki o złoty medal imprezy. Słowa szkoleniowca mogą zastanawiać.

Nikola Grbić szczerze przed meczem z Czechami. Został zapytany o szanse medalowe

Trener reprezentacji siatkarskiej stwierdził, że jego zdaniem w samym turnieju może zdarzyć się bardzo wiele i nie należy do końca traktować Polaków jako dużych faworytów do zwycięstwa na imprezie. Patrząc na to, jakim potencjałem dysponuje Grbić, te słowa mogą być odbierane jako conajmniej zadziwijące. Jak podkreśla jednak szkoleniowiec "Biało-Czerwonych", jest on przede wszystkim realistą.

- Nie wynika to z mojej przesądności. Jestem realistą. W ME możemy zagrać przeciwko mistrzom olimpijskim z Francji, mistrzom świata z Włoch, Słowenii, która jest niezwykle wymagającym rywalem. Do tego dochodzi Serbia. To będzie trudny turniej, więc nie patrzę na nas jak na faworytów - powiedział trener Polaków w rozmowie z TVP Sport.