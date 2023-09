Nikola Grbić wyjawił całą prawdę o Bartoszu Kurku. Te słowa wiele wyjaśniają, nie ma wątpliwości

Bartosz Kurek to niezwykle ważna postać dla reprezentacji Polski, która właśnie walczy o kolejne medale międzynarodowej imprezy. Zawodnik Wolf Dogs Nagoya to kapitan kadry i jeden z najbardziej doświadczonych jej członków, jednak obecnie nie pełni tak kluczowej roli na parkiecie, jak było jeszcze niedawno. W starciu z jednym z najsłabszych zespołów na ME, Macedonią Północną, Nikola Grbić zdecydował się na sporo zmian w składzie i Kurek był właśnie jednym z zawodników, którzy pojawili się w pierwszym zespole. W rozmowie z Interią Serb tłumaczył, że choć dał zagrać zawodnikom, którzy do tej pory grali mniej, to i tak utrzymał wysoką jakość zespołu. – Mam świadomość, że im dłużej będziemy grać, tym będę musiał wybrać sześciu lub siedmiu zawodników, którzy będą mieli rytm gry. Ale chcę, żeby inni też grali, pracowali i czuli pole prawdziwej walki, a nie tylko treningi. Oni są naprawdę dobrzy. Taki jest stan, a ja muszę zdecydować i być może popełnię wiele błędów. Wybór jest więc oczywiście trudny, ale lepiej mieć więcej opcji niż mniej – powiedział Grbić.

Nikola Grbić ucina spekulacje w sprawie Bartosza Kurka

Wielu fanów zaczęło się zastanawiać, czemu Kurek nie gra w pierwszym składzie i pojawiły się spekulacje, że być może zbyt szybko wrócił do gry po urazie. Wcześniej sam zawodnik zanegował te twierdzenia, a teraz selekcjoner potwierdził, że po prostu kapitan kadry nie jest w najlepszej dyspozycji.

– Po prostu nie jest w najlepszej formie – Powiedział wprost Nikola Grbić, cytowany przez Interię – Miał problemy, które towarzyszyły mu także podczas Ligi Narodów na Filipinach i w Gdańsku. Stopniowo wraca do formy, więc nie chciałem wywierać na nim presji w pierwszych dwóch meczach. Oczywiście dlatego, że to byli trudniejsi przeciwnicy. To pierwsza rzecz, a drugą jest to, że Łukasz Kaczmarek gra świetną siatkówkę. Więc tak jak powiedziałem, miałem szansę wybrać, dać mu czas na powrót, nawet bez wywierania na niego zbyt dużej presji. Mimo wszystko mecz z Macedonią był pod pewnymi względami trudny i nie było mu łatwo grać. Miał problemy w serwisie, ale w ataku był dobry – podkreślił Serb.