Nikola Grbić dostał pytanie o przyszłość w reprezentacji Polski i... Wymowna odpowiedź selekcjonera, krótko

Polscy siatkarze szykują się do igrzysk

Igrzyska olimpijskie zbliżają się wielkimi krokami, podgrzewając atmosferę wśród kibiców, którzy nie mogą doczekać się rywalizacji oraz wśród zawodników, którzy chcą z jak najlepszej strony pokazać się trenerowi Grbiciowi i potwierdzić, że zasługują oni na miejsce w składzie. Selekcjoner reprezentacji Polski w obszernym wywiadzie, którego udzielił "Przeglądowi Sportowemu" miał okazję opowiedzieć nieco o przygotowaniach biało-czerwonych oraz szukaniu odpowiedniego momentu na ogłoszenie listy powołanych. Nie zabrakło również pytania o to, co dalej z Grbiciem w Polsce już po imprezie w Paryżu.

Nikola Grbić krótko o swojej przyszłości w Polsce po igrzyskach

Wraz z zakończeniem igrzysk olimpijskich kontrakt Nikoli Grbicia dobiega końca. Wielu kibiców może więc zastanawiać się, czy w najbliższej przyszłości po imprezie dalej będziemy oglądać Serba na ławce trenerskiej biało-czerwonych. Po otrzymaniu pytania o przyszłość, selekcjoner Polaków szybko uciął ten temat.

- Myślę, że jak dotąd obie strony – i ja, i PZPS – są zadowolone ze współpracy. Jeszcze nie czas, by rozmawiać o przyszłości. - wymownie odparł Grbić jasno dając do zrozumienia, że obecnie skupia się on przede wszystkim na przygotowaniach do igrzysk oraz samej imprezie.