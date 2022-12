Nowa siła w PlusLidze siatkarzy? Pokonali mistrza i wicemistrza Polski!

Fabian Drzyzga jest świetny w lidze, ale czy wróci do kadry? „Miałem gorszy okres, ale wyszedłem na prostą”

– Zwycięstwo nad mistrzem i wicemistrzem Polski po ciężkich meczach i tie-breakach, tego naprawdę nikt się nie spodziewał. Nikt oprócz nas, bo na każde starcie wychodzimy, żeby zwyciężyć – nie ukrywa szczęśliwy atakujący lublinian Szymon Romać, który w obu tych starciach był najlepiej punktującym siatkarzem triumfującej drużyny (25 i 22 pkt). – Wyczuliśmy swoją szansę, wiemy na co nas stać i jaki potencjał drzemie w tym zespole i pokazujemy to na boisku – dodaje Romać, który wskoczył do podstawowego składu nieco z przypadku, w związku z problemami zdrowotnymi nominalnego atakującego numer jeden LUK, Mateusza Malinowskiego. – Jest okazja, żeby pomóc drużynie, z zgranie się u nas cały czas poprawia. Mamy nadzieje, że utrzymamy ten rytm zwyciężania.

12 meczów – 9 zwycięstw LUK Lublin

Lubelski zespół zaczął zagrażać najlepszym w PlusLidze w zaskakujących okolicznościach. Warto przypomnieć, że sezon 2022/23 LUK zaczął katastrofalnie: od sześciu porażek! Złożyły się na to m.in. problemy zdrowotne graczy. Tymczasem od listopada przegrał tylko trzykrotnie.

– W dwunastu ostatnich meczach mamy dziewięć zwycięstw – przypomina trener lublinian Dariusz Daszkiewicz. – Cieszymy się, że zawodnicy powracają do zdrowia, choć mamy jeszcze niegroźne kontuzje. Mam nadzieję, że od nowego roku będziemy już ćwiczyć w czternastkę. Mogliśmy wygrać z Jastrzębiem nawet 3:1, była w nas wiara, że jesteśmy w stanie zwyciężyć na takim trudnym terenie. Chłopaki dostaną teraz trzy dni wolnego.

Dramat w Jastrzębiu, pięć porażek w siedmiu spotkaniach

A w Jastrzębiu atmosfera na koniec 2022 roku zrobiła się niewesoła. Zespół, który nadawał ton rozgrywkom przez kilkanaście kolejek, a przez dziesięć z rzędu okupował pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi, w ciągu miesiąca przegrał aż pięć z siedmiu spotkań! W tej chwili wicemistrzowie Polski zajmują trzecią lokatę i mogą stracić dystans do czołowej dwójki (Aluron i Resovia), jeśli ta będzie szła dotychczasowym rytmem.

– Mamy ciężki okres, jesteśmy w dołku. Nie biczujemy się, nie jesteśmy załamani, nie kajamy się. Trzeba sobie jednak otwarcie powiedzieć, że nie gramy najlepiej, wyniki to pokazują. Gramy źle, nie potrafimy wyjść z kłopotów stwarzanych przez rywali. Znowu przegrywamy, na siedem ostatnich spotkań pięć w łeb... – gorzko skwitował liber jastrzębian Jakub Popiwczak.