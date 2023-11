i Autor: Cyfra Sport Bartosz Kurek

Ciekawa postać

O ojcu Bartosza Kurka mówi się dzisiaj bardzo rzadko. Prawda o nim zaskakuje

Jacek Garncarz 12:31

Bartosz Kurek to postać, która dla polskiej siatkówki znaczy bardzo dużo. Kapitan reprezentacji Polski powoli zdaje się ustępować miejsca młodszym kolegom, ale przez lata to on był odpowiedzialny za siłę naszej kadry. Nie byłoby go jednak w tym miejscu, gdyby nie wsparcie rodziców. Choć syn przyćmił ojca i dzisiaj o Adamie Kurku mówi się rzadko, to jest to postać bardzo ciekawa.