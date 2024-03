Odjęło nam głos po wiadomości, jaką Aleksander Śliwka otrzymał od Kamila Semeniuka. Te słowa nie zostawiają złudzeń

W szeregach reprezentacji Polski siatkarzy nie brakuje zawodników, którzy zaliczają się do światowego topu. O ile dla kibiców silna kadra jest spełnieniem marzeń, to selekcjoner Nikola Grbić ma niemały orzech do zgryzienia, musząc wybrać poszczególnych siatkarzy, którzy pojadą do Paryża na igrzyska. Kamil Semeniuk w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" miał okazję nie tylko odnieść się do walki o powołania, ale również po raz kolejny pokazać, jak ważnych zawodnikiem dla kadry jest Aleksander Śliwka.

- Spośród nas przyjmujących za murowanego kandydata do wyjazdu na igrzyska uważam Olka Śliwkę, który, choć wraca po kontuzji, to stanowi bardzo ważną część drużyny i jest zastępcą kapitana. - wyznał Kamil Semeniuk jasno pokazując, jakim zawodnikiem dla kadry Grbicia jest gwiazdor ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Zdaniem zawodnika Perugii, Wilfredo Leona również może być spokojny o bilet na igrzyska, a walka o kolejne miejsce toczyć się będzie pomiędzy Tomaszem Fornalem, Bartoszem Bednorzem oraz właśnie Kamilem Semeniukiem.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczynają się 26 lipa i potrwają do 11 sierpnia. Zanim biało-czerwoni udadzą się do Francji, czeka ich jeszcze walka w Lidze Narodów, którą rozpoczną 22 maja meczem z USA.