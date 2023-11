Nie uwierzysz, kim miał zostać Wilfredo Leon. Nikt by o nim nie usłyszał, zaczął się kształcić już za młodu

Kibice polskich siatkarzy z niecierpliwością wyczekują już kolejnych meczów biało-czerwonych, którzy w ostatnich miesiącach udowodnili swoją dominację i poziom. Pomimo wielu problemów, które nadeszły wraz z początkiem obecnego sezonu ligowego, polscy siatkarze dalej wracając do sukcesów, jakie udało im się osiągnąć tego lata, tj. wygrania Ligi Narodów, zdobycia mistrzostwa Europy oraz wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej. Do tego, co działo się w kończącym się roku postanowił wrócić Łukasz Kaczmarek, wymieniając wszystkie sukcesy swoich drużyn, a na reakcję nie trzeba było wiele czekać.

Wilfredo Leon napisał do Łukasza Kaczmarka wzruszającą wiadomość. Aż nam odjęło mowę

- Co to był za rok 🥹 Marzenia się nie spełniają, MARZENIA SIĘ SPEŁNIA! Dziękuję wszystkim tym którzy byli ze mną i pisali tą piękną historię w 2023 roku - napisał na Instagramie Kaczmarek wymieniając wszystkie sukcesy, jakie udało mu się osiągnąć z klubem oraz kadrą. Na jego wpis zareagował Wilfredo Leon, który miał dla swojego kolegi z reprezentacji Polski ważną wiadomość.

Odjęło nam głos po wiadomości, jaką Łukasz Kaczmarek otrzymał od Wilfredo Leona. Wzruszające słowa

- To był piękny rok, super było dzielić z Tobą kilka z tych sukcesów Oby 2024 był dla nas jeszcze piękniejszy - napisał na Instagram Stories Wilfredo Leon z pewnością mając na myśli złoto igrzysk, o które Polacy powalczą już za kilka miesięcy.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Dalej