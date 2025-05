Ogromne problemy Nikoli Grbicia przed sezonem reprezentacyjnym. Serb o wszystkim powiedział. “Nie mówię, że jest idealnie”

Kilka dni temu zakończyły się wszystkie klubowe rozgrywki we wszystkich topowych ligach. Prawdziwą ucztą dla kibiców były spotkania Final Four Ligi Mistrzów. Niestety nie udało się drużynie z Zawiercia ostatecznie sięgnąć po wymarzony puchar, choć w finale przy stanie 0:2 wrócili do gry, doprowadzając do tie-breaka. Na najwyższym stopniu podium uplasowała się ekipa Sir Sicoma Monini Perugii, srebrne medale zawisły na szyjach siatkarzy z Zawiercia, a brązowe medale otrzymali zawodnicy Jastrzębskiego Węgla.

Kontuzje reprezentantów Polski.

Niepokojące dla Nikoli Grbicia przed zbliżającym się sezonem reprezentacyjnym może być fakt, że Kamil Semeniuk nie mógł wystąpić w całym meczu finałowym, a w starciu o brązowy medal w ekipie Jastrzębskiego Węgla zabrakło Jakuba Popiwczaka i Norberta Hubera.

Norbert Huber żegna się z @KlubJW i mówi "do zobaczenia" na innym kontynencie. Kadra pod znakiem zapytania przez problemy zdrowotne. pic.twitter.com/6YAlQHVuJd— Edyta Kowalczyk (@KowalczykEdyta) May 18, 2025

Kluczowe informacje przed Ligą Narodów. Nikola Grbić od razu to wytłumaczył

Grbić w rozmowie z "TVP Sport" wypowiedział się na temat kadrowiczów, którzy mieli w ostatnich dniach problemy ze zdrowiem.

- Co do Norberta Hubera ustaliliśmy, że monitorujemy sytuację i wróci, gdy będzie mógł. Celem są dla nas mistrzostwa świata, ponieważ nie wiemy, czy będzie w stanie przygotować się na koniec VNL. Jeśli chodzi o Jakuba Popiwczaka – poczuł coś podczas rozgrzewki i natychmiast ją przerwał, więc to było dobre zachowanie. Kamil Semeniuk z kolei był dostępny podczas drugiego meczu finałowego. To, że nie grał było bardziej zapobieganiem, uniknięciem ryzyka. Gdyby jednak była taka konieczność, to by grał -podsumował serbski szkoleniowiec.