Piękna polska siatkarka jednym wyznaniem rozgrzała serca kibiców. Pokazała zdjęcie, po którym aż robi się ciepło

Polskie siatkarki mają za sobą znakomity rok. Kibice cieszyli się ich grą, która przyniosła historyczny brązowy medal Ligi Narodów, ćwierćfinał mistrzostw Europy (przegrany z późniejszymi triumfatorkami z Turcji) oraz przede wszystkim bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie. Te odbędą się już w przyszłym roku i emocje będą rosnąć z każdym upływającym tygodniem. Jedną z liderek reprezentacji stała się Maria Stenzel - etatowa libero, bez której trudno wyobrazić sobie obecnie drużynę. 25-latka imponuje na parkiecie, a także poza nim. Zjawiskowa uroda przyniosła jej liczne grono fanów, którym ostatnio mogło się zrobić ciepło na sercu.

Po ostatnim zdjęciu Marii Stenzel robi się ciepło na sercu

Wszystko za sprawą nieoczywistego spotkania z Magdą Stysiak. Nie jest tajemnicą, że Stenzel przyjaźni się z tą atakującą. Ich relacja wielokrotnie budziła zachwyt kibiców, a ostatnio siatkarki dały ku temu kolejne powody. Najpierw Stysiak sprawiła przyjaciółce piękny prezent z okazji jej 25. urodzin, a kilka dni później udało się im spotkać, co w trakcie sezonu wcale nie jest proste. 22-letnia atakująca gra od tego sezonu w Fenerbahce, tymczasem Stenzel reprezentuje Radomkę Radom. Libero nie mogła jednak przepuścić okazji, która się nadarzyła.

Stysiak ze swoją drużyną przyjechała we wtorek do Polski, by rozegrać mecz Ligi Mistrzów z Budowlanymi Łódź. Zespół z Turcji nie dał Polkom szans, wygrywając 3:0, a Stenzel postanowiła wybrać się na to spotkanie do Łodzi, po którym spędziła trochę czasu z przyjaciółką! Wszystkim pochwaliła się w mediach społecznościowych, a wspólne zdjęcie z pewnością zachwyciło kibiców. "Zawsze z tobą" - podpisała je polska libero, wykorzystując emotikon czerwonego serca i oznaczając Stysiak. To tylko pokazuje, jak świetnie dogadują się dwie czołowe polskie siatkarki!