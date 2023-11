Do tej polskiej siatkarki wzdychają miliony Polaków. 25-latka otrzymała niecodzienną przesyłkę, wszystko pokazała

Najseksowniejsza siatkarka świata rozpaliła fanów do białości. Odsłoniła obfite piersi w krótkim nagraniu, można stracić zmysły

Maria Stenzel stała się w ostatnich latach jedną z ulubienic polskich kibiców. Obecnie trudno wyobrazić sobie bez niej reprezentację Polski, gdzie jest etatową libero. W dużym stopniu dzięki niej Polki wróciły w ostatnim czasie do światowej czołówki i za kilka miesięcy zagrają na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jednak nie tylko umiejętności Stenzel przysporzyły jej ogromne grono fanów. Wielu z nich zachwyca się urodą 25-latki, która obchodziła urodziny w sobotę, 25 listopada. Nic dziwnego, że tego dnia zasypały ją życzenia i przeróżne miłe gesty. Jeden z nich był wyjątkowo warty docenienia!

Maria Stenzel otrzymała niecodzienną przesyłkę w dniu 25. urodzin

Dla kibiców kobiecej siatkówki w Polsce nie jest tajemnicą, że Stenzel ma świetny kontakt z Magdaleną Stysiak. Dwie liderki reprezentacji Stefano Lavariniego znakomicie się dogadują i są po prostu przyjaciółkami. Niestety, na co dzień dzieli je wiele kilometrów. Przed tym sezonem klubowym dystans ten jeszcze się zwiększył, ponieważ Stysiak przeniosła się z Włoch do Turcji. Jednak w obecnych czasach odległość nie jest problemem, którego nie da się pokonać, co udowodniła atakująca Fenerbahce Stambuł. Doskonale pamiętała ona o urodzinach Stenzel.

Od rana polska libero udostępniała w mediach społecznościowych różne miłe urodzinowe gesty. Jednym z nich była specjalna przesyłka od Stysiak! "Wszystkiego najlepszego moja Psiapsi" - brzmiał liścik dołączony do pięknego bukietu. Stenzel bardzo ucieszyła się z tego prezentu i pamięci przyjaciółki, której od razu podziękowała. Trzeba przyznać, że Stysiak świetnie poradziła sobie z dzielącą je odległością!