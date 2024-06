Piękna siatkarka rozpala gorącymi zdjęciami. Takiego ciała nie powstydziłby się Michał Anioł. Fani za nią szaleją

Polskie siatkarki rozbiły Amerykanki! Co za forma w Lidze Narodów, wspaniała seria!

Taylor Pischke od najmłodszych lat jest związana z siatkówką. W Kanadzie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych siatkarek. Na swoim koncie ma mistrzowskie tytuły zarówno w siatkówce halowej, jak i plażowej. Jednak to ta druga odmiana jest zdecydowanie bliższa sercu 31-latki. Kanadyjka zmieniała nawet uniwersytet, gdy na UC Santa Barbara nie mogła dłużej łączyć gry na hali z plażą. Przeniosła się wtedy na Uniwersytet w Manitobie, gdzie wielokrotnie była wyróżniana akademickimi nagrodami sportowymi. Największymi sukcesami Pischke poza mistrzostwami Kanady są jednak dwa brązowe medale mistrzostw świata do lat 23 w parze z Melissą Humaną-Paredes. W 2015 r. Kanadyjki zajęły 9. miejsce na MŚ. Od tamtej pory Pischke nie nawiązała do tych wyników, ale w dalszym ciągu cieszy się popularnością. Dla wielu kibiców pozostaje "najpiękniejszą siatkarką świata", a jej zdjęcia w mediach społecznościowych wywołują spore poruszenie.

Mężczyźni napisali takie rzeczy pod zdjęciem Katarzyny Skowrońskiej. Wystarczył głęboki dekolt

Fani szaleją za piękną siatkarką Taylor Pischke

Kanadyjską siatkarkę na Instagramie obserwuje blisko 60 tysięcy użytkowników. Na jej profilu da się znaleźć sporo gorących zdjęć, ale miłośnicy Pischke muszą pogodzić się z faktem, że jest zajęta. W 2022 r. wzięła ślub z kanadyjskim hokeistą Tomem Wilsonem i przyjęła jego nazwisko. Wraz z nim założyła szczęśliwą rodzinę, która powiększyła się pod koniec maja. To wtedy piękna siatkarka pochwaliła się narodzinami pierwszego dziecka - synka Teddy'ego. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy wznowi zawodową karierę. Więcej zdjęć Taylor Pischke znajdziesz w powyższej galerii.