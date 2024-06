Mężczyźni napisali takie rzeczy pod zdjęciem Katarzyny Skowrońskiej. Wystarczył głęboki dekolt

Katarzyna Skowrońska to jedna z legend polskiej siatkówki. To ona prowadziła reprezentacje kobiet do największych sukcesów na arenie międzynarodowej. Wierni fani zawsze doceniali jej fantastyczne zagrania na parkiecie, ale nie tylko. Skowrońska zawsze cieszyła się sporym zainteresowaniem miłośników piękna. To kobieta, po której w zasadzie nie widać upływu czasu i do dziś tonie w komplementach ze strony płci przeciwnej. Kolejny tego dowód dostaliśmy po tym, jak opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie. Obserwujący konto byłej sportsmenki na tym portalu społecznościowym doceniali zarówno czar jej twarzy, jak i doskonale wyrzeźbione ciało. Nie jest bowiem tajemnicą, że była siatkarka wciąż dba o figurę i ciężko na nią pracuje.

Katarzyna Skowrońska z głębokim dekoltem

Całe zamieszanie wywołało zdjęcie Skowrońskiej z rekreacji. Była kapitanka polskiej kadry siatkarek "połknęła bakcyla" i ostro wzięła się za uprawianie popularnego ostatnio pływania na desce Sup. To połączenie przyjemnego z pożytecznym - dbanie o ciało idzie w parze z zażywaniem świeżego powietrza na tafli wody. Jak można było przypuszczać, sport ten wymusił na Skowrońskiej specyficzny strój - sportowy stanik odsłonił głęboki dekolt, co szybko przyciągnęło uwagę w internecie.

Lawina komplementów dla Katarzyny Skowrońskiej

Pod wspomnianym już zdjęciem trudno doprawdy znaleźć jakikolwiek negatywny komentarz. Fani prześcigali się w prawieniu komplementów byłej siatkarskiej mistrzyni. "Kasia, proszę nie zasłaniaj takiego uśmiechu", "Pani uroda zawsze robiła na mnie ogromne wrażenie i z tego co jest pani skłonna nam pokazać nic się w tej kwestii nie zmieniło" - zauważyli internauci. "10/10", "Bogini", "Piękna kobieta", "Zawsze się w pani kochałem" - dodano dalej przy fotce wykonanej we Włoszech.