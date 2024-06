Półfinał Liga Narodów Polska - Francja GDZIE OGLĄDAĆ? Polska - Francja NA ŻYWO ONLINE W INTERNECIE NA KTÓRYM KANALE?

Francja stanie w sobotę na drodze polskich siatkarzy do finału Ligi Narodów w Łodzi. Biało-czerwoni, obrońcy tytułu, będą mieli okazję do rewanżu za przegrany ćwierćfinał igrzysk olimpijskich w Tokio trzy lata temu. Był to ostatni raz, gdy zespoły te mierzyły się w fazie pucharowej.

"Trójkolorowi" z pewnością bardzo miło wspominają ostatnie ważne starcie z Polakami, bowiem kilka dni po wyeliminowaniu ich po tie-breaku z igrzysk w Tokio zostali mistrzami olimpijskimi.

Od tego czasu zespoły grały ze sobą dwukrotnie w fazie zasadniczej Ligi Narodów, oba mecze wygrali biało-czerwoni. W tym sezonie to będzie jednak ich pierwsze spotkanie.

Podopieczni trenera Nikoli Grbica mają przed sobotnim półfinałem nie tylko przewagę z racji bycia gospodarzem, ale także mieli dzień odpoczynku po ćwierćfinale, który rozegrali w czwartek. Francuzi będą grali natomiast dzień po dniu.

"Polska to kompletny zespół - fizycznie, technicznie i pod względem talentu. Trudno grać przeciwko takiej drużynie. Bardzo ważne jest, żeby mieć pomysł na rozegranie kontrataków, bo jej poziom jest bardzo wysoki" - podkreślił szkoleniowiec "Trójkolorowych" Włoch Andrea Giani.

"Jeśli my zagramy na odpowiednim poziomie, to rzadko rywal jest w stanie nam się przeciwstawić, a jeśli to robi, to zawsze mamy swoje szanse, by go przełamać. Pokazaliśmy w meczu z Brazylią, że jesteśmy zdolni to zrobić i ja wierzę w to, że do samego końca turnieju finałowego będziemy mieli swoje okazje, będziemy w stanie grać na dobrym poziomie i wygrywać" – powiedział polski libero Jakub Popiwczak.

Polacy bronią w Łodzi tytułu wywalczonego rok temu w Gdańsku. Francuska drużyna odpadła wówczas w ćwierćfinale.

"Trójkolorowi" mają na swoim koncie jeden triumf w tych rozgrywkach z 2022 roku. Drugie miejsce zajęli w pierwszej edycji w 2018 roku, a trzecie trzy lata później.

Biało-czerwoni są bardziej utytułowani. Oprócz złota wywalczonego rok temu mają w dorobku także srebrny krążek i dwa brązowe. Na podium imprezy stają nieprzerwanie od 2019 roku.

Mecz Polaków z reprezentacją Francji zaplanowano na sobotę na godz. 17. Transmisja live na kanale Polsat Sport1 i Polsat Sport Premium 1. Transmisja Live w internecie za pośrednictwem Polsat Box Go. Relacja live na sport.se.pl, zapraszamy serdecznie!