Polscy fani wpadną w szał radości. Informacje o Wilfredo Leonie rozchodzą się tempem błyskawicy! Postanowione!

Przełomowe informacje w sprawie Wilfredo Leona! Potwierdzają wiadomości, chodzi o transfer do Polski!

Wilfredo Leon od paru miesięcy był najgorętszym nazwiskiem na rynku transferowym. O reprezentanta Polski biło się kilka klubów, ale największym wyzwaniem było sprostanie warunkom finansowym ze strony siatkarza. Kubańczyk z polskim paszportem we Włoszech miał zarabiać około miliona euro za sezon, co jak na warunki siatkarskie jest potężną kwotą. Niemniej dużo mówiło się o tym, że któryś z czołowych klubów PlusLigi skusi się na Leona i podpisze z nim kontrakt. Niepewność trwała dość długo.

Wiele wskazuje na to, że wszelkie znaki zapytania zostały rozwiane. Ostatnio nadeszły informacje, że Leon odrzucił wszystkie oferty z Turcji i wówczas niemal przesądzone było, że trafi do PlusLigi. Nieoczekiwanie najbliżej podpisania umowy z gwiazdą światowej siatkówki był zespół z Lublina. Jak wynika z informacji przekazanych przez TVP Sport, kontrakt został dopięty na ostatni guzik.

Leon zagra w polskiej lidze. Hit staje się faktem!

- Według naszych informacji z dwóch niezależnych od siebie źródeł stało się to, co jeszcze kilka tygodni wydawało się tylko niezobowiązującą pogłoską. Przyjmujący reprezentacji Polski siatkarzy, Wilfredo Leon, w kolejnym sezonie zostanie zawodnikiem klubu Bogdanka LUK Lublin. Ponoć strony formalnie planują ogłosić współpracę po świętach - czytamy na stronie sport.tvp.pl. Jeśli informacje się sprawdzą, będzie to największy transfer w historii PlusLigi.