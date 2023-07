Polska - Brazylia O której godzinie mecz siatkarzy Liga Narodów 7.07.2023 Kiedy grają siatkarze z Brazylią

Mecz Polska - Brazylia siatkarzy to kolejne spotkanie Biało-Czerwonych w Lidze Narodów. Zespół Nikoli Grbicia w pierwszym meczu na Filipinach wyszarpali zwycięstwo 3:2 nad Słowenią, choć przegrywali już 0:2. – Mam nadzieję, że kibice w Polsce nie wyłączyli telewizorów po dwóch setach – śmiał się przyjmujący reprezentacji Polski siatkarzy Aleksander Śliwka.

Polscy siatkarze uwielbiają tie-breaki w Lidze Narodów 2023. Na Filipinach rozegrali już piąty pięciosetowy mecz w tym sezonie i wygrali go, tak jak wszystkie poprzednie! To było siódme zwycięstwo podopiecznych Nikoli Grbicia w dziewiątym meczu. Wskoczyli na trzecie miejsce w tabeli. Mecz ze Słowenią mógł przyprawić kibiców o mocniejsze bicie serca, bo w dwóch pierwszych setach nasi zagrali słabo. W pierwszej partii sami wypuścili zwycięstwo z rąk. Trener Grbić dokonał zmian – boisko opuścili Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek i Jakub Popiwczak. Wchodzący za nich Bartosz Bednorz, Bartosz Kurek i Paweł Zatorski dali drużynie więcej – zwłaszcza ten pierwszy błyszczał w ważnych momentach i nie ma wątpliwości, ze powinien być zabierany na kluczowe imprezy.

Pierwsze skrzypce grał jednak wracający do reprezentacji na dużej świeżości Aleksander Śliwka. W pierwszym swoim spotkaniu w tym sezonie kadrowym zdobył 20 pkt. – Miałem trochę więcej wolnego i nabrałem sporo energii – przyznał Aleksander Śliwka. – Przeciwko Słowenii zawsze rozgrywamy trudne spotkania, historia naszych konfrontacji jest bogata. Oni zawsze biją się z nami do samego końca. Pokazali to szczególnie w pierwszym secie dzisiaj. Walczyli jak szaleni, mimo że my prowadziliśmy 20:16. Jesteśmy szczęśliwi, że udało się pokazać dość siatkarskiej jakości, by ich jednak mimo wszystko pokonać. Staraliśmy się grać tak, jakby każda piłka była tą ostatnią – skwitował Śliwka.

Mecz Polska – Brazylia siatkarzy w Lidze Narodów zaplanowano na piątek 7 lipca 2023. Początek meczu Polska - Brazylia w siatkówkę o godzinie 5 rano polskiego czasu. Transmisja TV na antenach TVP 2, TVP Sport i Polsatu Sport