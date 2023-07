Polska - Brazylia transmisja mecz Polska - Brazylia gdzie oglądać Liga Narodów mecz Polska - Brazylia stream live online Polska - Brazylia dzisiaj 20.07 na jakim programie Polska - Brazylia?

Fanka zadała bezpośrednie pytanie do Bartka Kurka! Kapitan reprezentacji Polski nie uciekał od odpowiedzi, jasna deklaracja

Polscy siatkarze przyzwyczaili już swoich fanów do tego, że niemalże w każdych zawodach znajdują się w grupie faworytów do wygrania kolejnego turnieju, a oczekiwania w naszym kraju są naprawdę duże. Nie inaczej jest podczas tegorocznej Ligi Narodów tym bardziej, że polskie siatkarki nieco niespodziewanie sięgnęły po brązowy medal. Teraz przyszedł czas na finałowy turniej Ligi Narodów 2023 w siatkówce mężczyzn, który rozgrywany jest w Gdańsku. W ćwierćfinale czeka nas niełatwy mecz Polska - Brazylia, jednak podczas ostatnich zmagań biało-czerwoni udowodnili, że w tym sezonie niezmiennie są jedną z najmocniejszych drużyn w stawce, a ponadto przed dwoma tygodniami pokonali oni Brazylijczyków 3:1 i wszyscy kibice biało-czerwonych mają nadzieję, że i w przypadku dzisiejszego meczu Polska - Brazylia, to podopieczni Nikoli Grbicia będą górą.

Mecz Polska - Brazylia transmisja live gdzie oglądać Polska - Brazylia dzisiaj 20.07 Liga Narodów Polska - Brazylia dzisiaj na jakim programie?

Ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Narodów Polska - Brazylia zaplanowane jest na czwartek 20 lipca i rozpocznie się o godzinie 20:00. TRANSMISJA NA ŻYWO ze spotkania Polska - Brazylia prowadzona będzie przez stacje "Polsat Sport", "TVP 1" oraz "TVP Sport". Ponadto kibice będą mogli śledzić losy meczu Polska - Brazylia również live online za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go" po wykupieniu odpowiedniego pakietu oraz za pośrednictwem strony "TVP Sport". RELACJA NA ŻYWO z meczu Polska - Brazylia prowadzona będzie również na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!

