Polska - Chiny O której godzinie mecz siatkarek dzisiaj Liga Narodów Półfinał O której godzinie grają siatkarki dzisiaj 15.07.2023

Mecz Polska - Chiny siatkarek w Lidze Narodów zapowiada się bardzo ciekawie. W fazie zasadniczej siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego pokonały Chinki 3:0. Teraz dojdzie do rewanżu, a stawką będzie miejsce w finale Ligi Narodów. Mecz Polska - Chiny siatkarek zostanie rozegrany w sobotę 15 lipca o godzinie 23 polskiego czasu. Poniżej więcej informacji.

Nie tylko nasza armata numer jeden Magda Stysiak (18 pkt z Niemkami) ciągnie atak reprezentacji Polski i widać to dobrze przez cale rozgrywki LN oraz wcześniejsze imprezy. Kiedy trzeba, do walki włączają się inne skrzydłowe i tak było w meczu z Niemkami (3:1). Naszą atakującą wsparła na lewym skrzydle Różański, dysponująca równie mocną siłą ognia. Imponowała zwłaszcza w pierwszym secie, wygranym do 12, kiedy wychodziła jej niemal każda akcja. – Przed meczem tak naprawdę pracowałyśmy nad wszystkim – mówi „Super Expressowi” Olivia Różański po awansie do półfinału. – Wiedziałyśmy, na czym mamy się skupić po ostatnim spotkaniu z Niemkami, że gramy z bardzo dobrym zespołem, przede wszystkim niezwykle walecznym, dobrze broniącym i blokującym. I zdawałyśmy sobie sprawę, że zagrywką możemy im narobić problemów – podkreśliła nasza skrzydłowa, która zdobyła 18 pkt.

W czołowej czwórce imprezy rangi światowej Polek nie było od ponad pół wieku, ich świetna ostatnio passa zdaje się nie mieć końca. Chociaż w rywalizacji w Arlington zostały topowe ekipy na świecie, podopieczne Stefano Lavariniego są pewne swoich możliwości. – Nic nas nie martwi, mamy w tej drużynie dużo potencjału, nasza pewność siebie buduje się coraz bardziej. Czujemy radość, że tu jesteśmy i że możemy grać w finałach. Żyjemy tą chwilą! – podkreśla Olivia Różański.

Mecz Polska - Chiny siatkarek w półfinale Ligi Narodów zostanie rozegrany dzisiaj 15 lipca 2023 w Arlington w Teksasie. Początek meczu Polska - Chiny siatkarek o godzinie 23 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Polska – Chiny będzie dostępna kanałach Polsat Sport oraz TVP Sport. STREAM ONLINE dostępny będzie na płatnej platformie Polsat Box Go oraz za darmo na stronie sport.tvp.pl.