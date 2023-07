„Żyjemy chwilą!”. Olivia Różański przeszczęśliwa po awansie polskich siatkarek do półfinału Ligi Narodów

Nie do wiary, co Bartosz Kurek założył na głowę. Prywatne zdjęcie trafiło do sieci

Nie tylko Magda Stysiak ciągnie atak reprezentacji Polski i widać to dobrze przez cale rozgrywki Ligi Narodów oraz wcześniejsze imprezy. Kiedy trzeba, do walki włączają się inne skrzydłowe i tak było w meczu z Niemkami. Naszą atakującą numer jeden wsparła na lewym skrzydle Olivia Różański, dysponująca równie mocną siłą ognia przyjmująca kadry. Zdobyła 18 pkt, tyle samo, co koleżanka, wykonała 35 ataków, z których w parkiecie znalazło się 16, dodała asa i blok. Imponowała zwłaszcza w pierwszym secie, wygranym do 12, kiedy wychodziło jej niemal wszystko.

Po awansie do półfinału Ligi Narodów Olivia Różański odpowiedziała na pytania „Super Expressu”.

Wiedziałyśmy jak się przygotować

– Nad czym przede wszystkim pracowałyście przed meczem z Niemkami? Może nad serwisem, bo działał idealnie w pierwszym secie?

– Tak naprawdę to nad wszystkim. Wiedziałyśmy, na czym mamy się skupić po ostatnim meczu, bo gramy z bardzo dobrym zespołem, przede wszystkim niezwykle walecznym, dobrze broniącym i blokującym. I zdawałyśmy sobie sprawę, że właśnie zagrywką możemy im narobić problemów.

– Zawsze trzeba się było z tym rywalem bić, w związku z tym brak oporu Niemek w pierwszym secie mocno was zaskoczył?

– Raczej nie, bo nam też poprzednim razem źle ułożył się mecz z nimi na samym początku (15:25 w pierwszym secie meczu fazy grupowej, a potem wygrana 3:2 – red.). Może nie weszły w to spotkanie od pierwszej piłki, ale byłyśmy pewne, że każdy kolejny set będzie bardzo trudny. Wiemy doskonale jak one potrafią zagrać. Tym bardziej się cieszymy z wygranej.

– Skąd rozluźnienie w drugiej partii? Za szybko pomyślałyście, że będzie łatwo?

– Nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć na gorąco, co to było. Na pewno gra po stronie Niemek zaczęła się coraz bardziej układać, ich poziom podskoczył, chociaż o wszystkim zadecydowała nasza słabsza gra. Najważniejsze, że w kolejnych partiach wróciłyśmy.

– Mimo wygranej, w obliczu półfinału z jeszcze mocniejszym przeciwnikiem nie martwi nieco słabsze przyjęcie zagrywki?

– Nic nas nie martwi, mamy w tej drużynie dużo potencjału, nasza pewność siebie buduje się coraz bardziej. Czujemy radość, że tu jesteśmy i że możemy grać w finałach. Żyjemy chwilą!