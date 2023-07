Polska – Niemcy RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów Polska – Niemcy WYNIK LIVE Ćwierćfinał Polska – Niemcy dzisiaj 12.07 NA ŻYWO w INTERNECIE

Nie do wiary, co Bartosz Kurek założył na głowę. Prywatne zdjęcie trafiło do sieci

Polska - Niemcy 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Polska:

Niemcy:

Na żywo Polska - Niemcy Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Dobry wieczór! Witamy w relacji na żywo z meczu Polska - Niemcy w ćwierćfinale Ligi Narodów w siatkówce kobiet! Mecz z pewnością dla nocnych marków, bo start dopiero o 23:00 polskiego czasu, bądźcie z nami!

Odśwież relację

Polska – Niemcy RELACJA LIVE Liga Narodów: Polska – Niemcy dzisiaj 12.07 WYNIK

Podopieczne Stefano Lavariniego poniosły tylko dwie porażki w fazie grupowej tegorocznej Ligi Narodów. Polki musiały uznać wyższość USA, ale dopiero po tie-breaku, co później okazało się kluczowe – Amerykanki wygrały także 10 meczów, tak jak Polki, ale zdobyły jeden punkt mniej, gdyby wygrały z naszymi zawodniczkami choćby 3:1, to właśnie one zajęłyby pierwsze miejsce w grupie. Druga porażka przydarzyła się Polkom nieco wcześniej i była zdecydowanie bardziej zaskakująca – Biało-Czerwone uległy aż 0:3 z Holandią, która wygrała tylko 5 spotkań i nie weszła nawet do fazy play-off. Jak widać jednak ostatecznie podopieczne włoskiego trenera nie straciły dużo na tej przegranej i teraz mierzyć się będą w ćwierćfinale z reprezentacją Niemiec. Podopieczne Vitala Heynena w fazie grupowej sprawiły sporo problemów naszym zawodniczkom, przegrywając z Polkami dopiero po tie-breaku. Mecz o wejście do półfinału może być więc niezwykle ekscytujący.