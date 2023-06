Polska - Holandia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Narodów Polska - Holandia STREAM LIVE ONLINE siatkówka Polska - Holandia GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 22.06

Polska - Holandia TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Narodów Polska - Holandia GDZIE OGLĄDAĆ

W pięciu dotychczasowych meczach Ligi Narodów polscy siatkarze odnieśli cztery zwycięstwa, ale aż trzy z nich zapewnili sobie dopiero po tie-breaku. O ile występy w rezerwowym składzie w pierwszym turnieju w Japonii i tak można uznać za udane (Polska wygrała 3:1 z Francją i 3:2 z Iranem oraz Bułgarią, a przegrała 3:0 z Serbią), o tyle środowy mecz z Niemcami przyniósł zaskakująco dużo problemów. Nikola Grbić zabrał do Holandii zdecydowanie mocniejszy skład, a w drużynie znalazło się miejsce m.in. dla Bartosza Kurka, Wilfredo Leona czy Bartosza Bednorza. Mimo to, Polacy nie ustrzegli się niepokojących przestojów w pierwszym meczu w Rotterdamie i zapewnili sobie zwycięstwo w tie-breaku. Kibice mają nadzieję, że w czwartek przeciwko gospodarzom Biało-czerwoni zaprezentują się z jeszcze lepszej strony.

Polska - Holandia STREAM LIVE ONLINE siatkówka mecz Polska - Holandia dzisiaj 22.06 w Internecie

Co prawda wyniki fazy zasadniczej nie mają dla Polski aż takiego znaczenia, bo jako gospodarz turnieju finałowego Biało-czerwoni mają zapewniony awans. Nie zmienia to faktu, że po pięciu meczach Holandia z trzema zwycięstwami jest w tabeli tuż za Polską. Gospodarze czwartkowego spotkania mają na rozkładzie m.in. Niemców, których pokonali w pierwszym turnieju 3:0. Poza tym, wygrali 3:0 z Kubą i Chinami. Przegrali jedynie z USA (0:3) i Argentyną (2:3). Z pewnością zrobią wszystko, by przed własną publicznością sprawić niespodziankę i ograć faworyzowaną Polskę.

Mecz Polska - Holandia w Lidze Narodów odbędzie się w czwartek, 22 czerwca, o godzinie 20:00. TRANSMISJA w TV na kanale TVP 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny na stronie sport.tvp.pl. Relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy do śledzenia tego meczu razem z nami.