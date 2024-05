Polacy ograli Kanadę w Lidze Narodów! Fatalny pierwszy set ich pobudził. Zapis relacji na żywo

Lavarini podjął decyzję w sprawie Malwiny Smarzek. Włoch ogłosił kadrę siatkarek na wyjazd do USA

Polska - Kanada 3:1 (18:25, 25:20, 25:23, 25:21)

Polska: Adamczyk, Bednorz, Bołądź, Butryn, Hawryluk, Jakubiszak, Kochanowski, Komenda, Łomacz, Poręba, Semeniuk, Śliwka, Szalpuk, Szymura

Kanada: Barnes, Currie, Demyanenko, Eshenko, Herr, Hoag, Ketrzynski, Loeppky, Lui, Maar, McCarthy, Szwarc, Van Berkel, Walsh

Polska i Kanada zaczęły Ligę Narodów od zwycięstwa za 3 punkty. Jako pierwsi w tureckiej Antalyi zaprezentowali się Kanadyjczycy, którzy we wtorek ograli gospodarzy turnieju 3:1. Polacy wyszli na parkiet dzień później i w środę pewnie rozprawili się ze Stanami Zjednoczonymi 3:0. Czasu na odpoczynek nie było jednak dużo, bo już w czwartek siatkarze Nikoli Grbicia rozegrają drugi mecz w LN. Ponownie zmierzą się z zespołem z Ameryki Północnej, który może postawić im jeszcze twardsze warunki. W przeciwieństwie do Amerykanów, Kanada przyleciała do Turcji w naprawdę mocnym składzie.

Polska - Kanada WYNIK NA ŻYWO Relacja live z meczu siatkarskiej Ligi Narodów

Mecze Polski z Kanadą od kilku lat zdarzają się naprawdę często. Tylko w zeszłym sezonie Biało-Czerwoni dwukrotnie mierzyli się z tym rywalem - w Lidze Narodów pewnie wygrali 3:0, a w końcówce sezonu podtrzymali imponującą serię zwycięstw wynikiem 3:2 w kwalifikacjach olimpijskich. Był to jeden z najbardziej zaciętych meczów między tymi drużynami w historii. Czy dzisiaj ponownie będziemy świadkami pięciu setów? Wszystko wyjaśni się na parkiecie w Antalyi od godziny 16:00.