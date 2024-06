Polska - Kuba -:-, -:-, -:-

Sonda Czy polscy siatkarze zdobędą złoto na igrzyskach w Paryżu? Oczywiście! Nie Nie wiem

Odśwież relację

Polska - Kuba RELACJA NA ŻYWO Liga Narodów mecz Polska - Kuba dzisiaj 23.06.2024 na żywo WYNIK

Siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia oraz fani reprezentacji Polski mogą już skupiać się na turnieju finałowym Ligi Narodów 2024, który odbędzie się w dniach 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Biało-czerwoni po niezwykle emocjonujących meczach, jak chociażby ostatnia batalia z Serbią, bez problemów zapewnili sobie udział w fazie play off turnieju, którego będą gospodarzami. Zanim jednak to nastąpi, Polaków czeka jeszcze mecz z Kubańczykami, którzy potrzebują wygranej jak tlenu, aby awansować do turnieju finałowego. Obecnie reprezentacja z Ameryki Środkowej znajduje się na 9. miejscu w tabeli i traci punkt do Argentyny, która jest ostatnią kadrą zajmującą miejsce dające upragniony awans. W spotkaniu Polska - Kuba to jednak podopieczni Nikoli Grbicia będą faworytami. Po raz ostatni Kubańczycy pokonali Polaków w 2010 roku, jeszcze w Lidze Światowej. Od tego czasu górą zawsze byli biało-czerwoni. Jak będzie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo z meczu Polska - Kuba. Początek o godzinie 13:00.